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Завершился Кубок Дубны по воднолыжному спорту

03 августа 2023, 14:48

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Кубке Дубны приняли участие порядка 40 участников, которые соревновались в трех дисциплинах: слалом, фигурное катание, прыжки с трамплина.

Воспитанниками Дубненской воднолыжной школы являются 5 членов ​сборной России и 13 членов сборной Подмосковья, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.

Абсолютными фаворитами турнира стали: Ксения Удовиченко, Дарья Мананникова и Герман Половкин.


«Упорные тренировки помогают улучшить личные достижения. Это не значит, что нужно непременно быть первым. Всегда есть к чему стремиться, чему учиться. Думаю, что у каждого могут быть взлеты и падения, они закаляют характер и позволяют достигать высоких результатов. В ближайших планах у ребят — выступление на первенстве страны, а взрослые будут бороться за победу на Кубке и чемпионате России. Всем желаю удачи!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
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На летнюю школу на базе университета «Дубна» съехались ребята с 26 городов России.

Творческие молодые люди, живущие в Дубне, вместе со своими друзьями сделали подарок ко Дню города – выпустили сборник песен и треков про город Дубна.
#школы
#страны
#спортсмены
#фигурное катание
#тренировки
#дубна
#максим тихомиров
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Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько
03 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/inga

На сайте Федерации хоккея с мячом РФ сообщается, что скончался чемпион России среди юниоров 17-летний Евгений Хвалько.
17-летнего Евгения Хвалько укусил клещ. Осложнения, вызванные клещевым энцефалитом, привели к смерти подростка.
 
Евгений Хвалько выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса». Он являлся чемпионом России среди юниоров прошлого сезона.

Спортсмен был сыном полузащитника, а также тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего.

Ранее в ДТП на трассе бельгийского СПА погиб 18-летний гонщик «Формулы» Дилано ван''т Хофф

Трагедия произошла на соревнованиях Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Авария случилась во время дождевой гонки. В начале заезда болид гонщика развернуло почти на 90 градусов. Потом в него влетел ирландский спортсмен Адам Фитцджеральд, который отделался травмами.

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В Москве скончалась актриса Ирина Мирошниченко

Умер испанский военный журналист Рамон Лобо

 
#спорт
#хоккей
#подросток
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Избитый экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для виновных
Избитый экс-баскетболист Шабалкин потребовал наказания для виновных
02 августа 2023, 23:08

Фото: iStock/Dzurag

Бывший чемпион Европы по баскетболу 2007 года Никита Шабалкин, который стал жертвой нападения в Химках, обратился к полиции с просьбой выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновных к ответственности.
Во вторник, 1 августа, пресс-служба подмосковного УВД сообщила, что получила сообщение от медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1986 года рождения с травмами. По информации от осведомленного источника, пострадавшим оказался Шабалкин. В настоящее время ведется расследование и поиск преступников, избивших экс-баскетболиста.

Сейчас я в себя пришел и могу прокомментировать случившееся. Вокруг этого случая сейчас много шумихи. Благодарю всех, кто со мной, моих друзей, коллег, родственников и тех, кто просто неравнодушен к спорту, за ваши переживания и поддержку! Я считаю своим долгом рассказать вам о случившемся. 1 августа я приехал на одну из своих строек, чтобы проверить выполнение работ подрядчиком. У меня были доказательства того, что объемы работы, заявленные к сдаче, не соответствуют реальности, а свидетельством служили записи с камер видеонаблюдения. Я сообщил подрядчику, Спартаку Бабаяну, что его обман был зафиксирован на камерах. Но вместо того, чтобы выслушать меня, Бабаян набросился на меня. Я не ожидал этой агрессии. Нападение остановили прохожие. После этого я пошел в кафе, чтобы отмыть кровь, но там на меня опять напали Бабаян и группа рабочих. Мне сложно сказать, сколько их было. Меня сбили с ног и я потерял сознание от полученных ударов. Я не помню, кто вызвал скорую помощь и что происходило после, — рассказал Шабалкин.
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#площадки
#служба
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Открылась регистрация зрителей на финальные матчи «Кубка Александра Овечкина»
02 августа 2023, 22:10

Фото: Минспорт МО

Открылась регистрация для зрителей на финальные матчи V юбилейного турнира по хоккею «Кубок Александра Овечкина». Соревнования детско-юношеских команд пройдёт в Подмосковье 7-12 августа, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
За главный трофей соревнований на ледовой Арене имени Владимира Петрова в Красногорске поспорят 12 команд из восьми регионов России. Вход для зрителей на матчи с 7 по 11 августа свободным. А в финальный день 12 августа попасть на трибуны можно будет только по билетам. Заявку на бронирование можно оформить на сайте турнира. 
 
В заключительный дня турнира состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. За «легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров и сам прославленный хоккеист НХЛ Александр Овечкин. За блогеров на лёд выйдут Яркузя, Вобон, Евгенич, Лика Егорова, Ивхоккей, Казанский и Субо.
 
Хоккейный турнир «Кубок Александра Овечкина» проводится в Московской области с 2018 года. По числу участников, географии команд и уровню организации это один из лучших детско-юношеских хоккейных турниров страны.

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Песков рассказал о предстоящей операции Костомарова

45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру

Самый титулованный футболист в истории окажется на скамье подсудимых


 

#спорт
#хоккей
#турнир
#александр овечкин
#красногорск
#дети
#подмосковье
#московская область
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Песков рассказал о предстоящей операции Костомарова
Песков рассказал, что сейчас Роману Костомарову делают ручные протезы
02 августа 2023, 21:49

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Олимпийскому чемпиону по фигурному Роману Костомарову сейчас делают ручные протезы, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков во время выступления в мастерской «Сенеж».
«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», - рассказал Песков.

Ранее Романа Костомарова выписали из больницы, где он провел 7 месяцев. В своих социальных сетях фигурист выложил видео, на котором поблагодарил медиков за спасение его жизни. Он сообщил, что покидает больницу с хорошим настроением. Видеоролик олимпийский чемпион подписал фразой - «Позади 175 дней…Впереди вся жизнь».

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#фигурное катание
#роман костомаров
#дмитрий песков
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45-летний итальянский вратарь Буффон завершил карьеру
02 августа 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Steevy84

Чемпион мира по футболу 2006, вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил о завершении спортивной карьеры.
Футболист написал в одной из социальных сетей:
 
«Вот и всё, ребята! Вы дали мне всё. Я дал вам всё. Мы сделали это вместе», —написал 45-летний Джанлуиджи Буффон.
Вратарь начал свою карьеру в футбольном клубе «Парма» в 1995 году и закончил там же в 2023 году. За свою карьеру Буффон выступал за «Ювентусе». С этим клубом он 10 раз выигрывал чемпионат Италии. Защищал цвета футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в 2018–2019 годах.

Буффон считается одним из лучших голкиперов всех времён. Он рекордсмен по количеству игр в чемпионате Италии, а также по количеству минут в этом турнире без пропущенных голов.

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#футбол
#спорт
#карьера
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Тренер украинского клуба Кучер рассказал об отравлении футболистов перед матчем ЛЧ
02 августа 2023, 10:24

Фото: iStock/sudok1

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер сообщил о массовом отравлении футболистов перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который должен был состояться против «Панатинаикоса».
«Спорт-Экспресс» пишет, что травились 8 футболистов и 7 сотрудников украинского клуба. 

«Они не спали всю ночь. В матче на поле было много игроков, которые были отравлены», — рассказал Александр Кучер.

Встреча состоялась во вторник, 1 августа, в Греции. Матч завершился со счётом 2:2. «Днепр-1» продолжит бороться за участие в групповом этапе Лиги Европы.

История помнит подобный случай. В 1995 году в Греции перед матчем Евролиги с «Олимпиакосом» отравились баскетболисты московского ЦСКА. В Россию у спортсменов выявили в организмах наличие психотропного препарата галоперидола. Российская сторона утверждала, что вещество подмешали в бутылки с минеральной водой, которую спортсменам предоставляла принимающая сторона.

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#футбол
#спорт
#украина
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Акинфеев не стал критиковать Фернандеса и Медину за переход в другие футбольные клубы
01 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/matimix

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался критиковать защитника Марио Фернандеса и полузащитника Хесуса Медину за переход в другие футбольные клубы. Об этом он заявил в «Шоу Известь» на YouTube.
Он рассказал, что никогда никого не осуждает, люди сами принимают решения касаемо своего дальнейшего пути, его это не касается.

Также он уточнил, что столкнулся с критикой со стороны болельщиков, которые требуют комментариев об уходе футболистов. Акинфеев сказал на это: «Ни одна история любого человека мне неинтересна».

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Марио Фернандес после сезона 2021/22 решил приостановить клубную карьеру, но потом передумал и перешёл в бразильский «Интернасьонал», а летом 2023 года вошёл в состав команды «Зенита». А полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в «Спартак» в июле 2023 года.

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#спартак
#фк зенит
#футбол
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Marca: Обвиненный в изнасиловании бразилец Дани Алвес, на счету которого 46 различных титулов, предстанет перед судом
01 августа 2023, 02:46

Фото: iStock/MesquitaFMS

Бывший игрок испанской «Барселоны» и сборной Бразилии, обладатель наибольшего в истории количества футбольных титулов Дани Алвес предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании. Об этом пишет испанская спортивная газета Marca.
Теперь Алвесу грозит лишение свободы на десять лет. Если его признают виновным, то он должен будет выплатить потерпевшей €150 тысяч за моральный и психологический ущерб.

10 февраля нынешнего года Дани Алвес признал половую связь с предполагаемой жертвой изнасилования, но заявил, что это случилось по обоюдному согласию. Однако медики нашли у девушки повреждения, свидетельствующие об оказании сопротивления.

Имя женщины, которая заявила в полицию на футболиста, не разглашается. Она обвиняет Алвеса в том, что он изнасиловал её в одном из ночных клубов в Барселоне 30 декабря. Тогда футболист не признал вину.

40-летний Дани Алвес является самым титулованным спортсменом в истории мирового футбола. Он — чемпион Франции, Иcпании, Италии, обладатель национальных Кубков этих cтран. А будучи членом сборной Бразилии он дважды становился вместе с «селесао» обладателем Кубка Конфедераций и Кубка Америки, а также был победителем Олимпийcких игр и молодежного чемпионата мира. 

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#суд
#футбол
#бразилия
#изнасилование
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Российский гандболист Никита Задорожный умер от рака крови в 27 лет
31 июля 2023, 17:44

Фото: iStock/inga

Гандболист белгородского клуба «Технолог-Спартак» Никита Задорожний умер от рака крови, спортсмену было 27 лет. Об этом сообщил тренер команды Сергей Крамской.
«Да, он умер от рака крови. У нас как раз были соревнования в это время в Астрахани - третий тур чемпионата России. Одному из игроков об этом сказали. После игры ребята собрались в кружок, говорили долго, я подошел к ним, они мне сказали, что Никита умер. Это был полный шок», - цитирует РИА Новости Крамского.

По словам тренера, спортсмен год назад получил травму колена, и команда ждала его возвращения. Позже стало известно о страшном заболевании гандболиста.

По словам Крамского, прощание состоится 1 августа в 13:00 в областной больнице Белгородской области. Похоронят Задорожного в станице Старощербиновской Краснодарского края.

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