Завершился Кубок Дубны по воднолыжному спорту

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Кубке Дубны приняли участие порядка 40 участников, которые соревновались в трех дисциплинах: слалом, фигурное катание, прыжки с трамплина.
Абсолютными фаворитами турнира стали: Ксения Удовиченко, Дарья Мананникова и Герман Половкин.
«Упорные тренировки помогают улучшить личные достижения. Это не значит, что нужно непременно быть первым. Всегда есть к чему стремиться, чему учиться. Думаю, что у каждого могут быть взлеты и падения, они закаляют характер и позволяют достигать высоких результатов. В ближайших планах у ребят — выступление на первенстве страны, а взрослые будут бороться за победу на Кубке и чемпионате России. Всем желаю удачи!», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.Читайте также:
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Алиса Сергиенко