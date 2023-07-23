«Зенит» купил сербского футболиста Эраковича за 8 млн евро

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов
Петербургский ФК «Зенит» купил у сербского «Црвены Звезды» защитника Страхиню Эраковича. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.
Контракт подписали на четыре года, в дальнейшем он может быть продлён ещё на сезон. Сербский футболист будет выступать под номером 25.
Эракович заявил, что вступление в «Зенит» позволит ему добиться желаемого результата.
Портал Transfermarkt сообщает, что российский футбольный клуб заплатил за передачу футболиста 8 млн евро.
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Эракович заявил, что вступление в «Зенит» позволит ему добиться желаемого результата.
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Анастасия Чинкова