«Зенит» на своем поле переиграл воронежский «Факел» 2:0

Фото: istockphoto/Rost-9D
В матче четвертого тура чемпионата России чемпион пяти последних сезонов питерский «Зенит» принимал «Факел» из Воронежа, который в этом году вернулся в премьер-лигу. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу команды с берегов Невы.
Чемпион страны не слишком удачно вошел в новый сезон. Во втором туре «Зенит» довольствовался ничьей в Ростове-на-Дону, пропустив гол с пенальти на последних минутах. А в последнем матче и вовсе проиграл «Динамо». Здесь москвичи забили решающий мяч на четвертой добавленной минуте. Новую осечку допускать было никак нельзя. Тем более, в следующем туре «Зенит» отправится в гости к «Спартаку», набравшему очень неплохой ход, хотя и уступившему в этом туре неуступчивому «Уралу». Причем победный мяч екатеринбуржцы также забили в компенсированное время.
Команда из Санкт-Петербурга начала матч по-чемпионски. Уже на 16-й минуте после верховой борьбы, которую выиграл у защитника воронежцев Марио Фернандес, и скидки Касьеры первый мяч забил Иван Сергеев. Далее у «Зенита» постоянно возникали голевые моменты, но здорово играл, выручая партнеров, вратарь «Факела» Гудиев. А гол, забитый Матео Касьерой отменили из-за офсайда.
Во втором тайме «Зенит» чуть сбавил обороты, надеясь добыть победу с минимальными затратами усилий. У «Факела» стали появляться моменты для взятия ворот. В конце матча они буквально осадили ворота Михаила Кержакова. Однако в быструю контратаку убежали Сутормин и Мантуан, после чего бразилец установил окончательный счет матча. «Зенит» набрал семь очков в четырех матчах перед принципиальным противостоянием со «Спартаком».
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Команда из Санкт-Петербурга начала матч по-чемпионски. Уже на 16-й минуте после верховой борьбы, которую выиграл у защитника воронежцев Марио Фернандес, и скидки Касьеры первый мяч забил Иван Сергеев. Далее у «Зенита» постоянно возникали голевые моменты, но здорово играл, выручая партнеров, вратарь «Факела» Гудиев. А гол, забитый Матео Касьерой отменили из-за офсайда.
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Александр Бойцов