«Зенит» начал продавать билеты на матчи в кредит

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит. Об этом сообщила пресс-служба команды в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что минимальная сумма покупки для оформления кредита составляет две тысячи рублей. Погасить займ можно за срок от шести месяцев до трёх лет.
В пресс-службе клуба отметили, что введение такой меры позволит фанатам приобретать билеты на лучшие места на стадионе и посещать внутренние рестораны с премиальным обслуживанием, различными развлекательными программами и автограф-сессиями футболистов «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Зенит» спустился на вторую строчку таблицы РПЛ после проигранного матча с московской командой «Локомотив».
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В пресс-службе клуба отметили, что введение такой меры позволит фанатам приобретать билеты на лучшие места на стадионе и посещать внутренние рестораны с премиальным обслуживанием, различными развлекательными программами и автограф-сессиями футболистов «Зенита».
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Анастасия Чинкова