Футбольный судья Чистяков распорядился уничтожить Клаудиньо из «Зенита»

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Второй эпизод произошел на 75-й минуте, когда в результате грубого подката игрока клуба из Самары Романа Ежова травму получил полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан. Чистяков показал самарскому игроку желтую карточку, хотя, по мнению «сине-бело-голубых», он заслуживал удаления. После игры бразилец опубликовал фотографию, на которой видно рассечение во всю голень от удара шипами бутсы Ежова.
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