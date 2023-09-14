«Зенит» отозвал заявку Ерохина в РПЛ в последний день трансферного окна

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Александр Ерохин был удален из заявки команды на сезон 2023/2024 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это было сделано питерским клубом «на флажке», в последний день трансферного окна, после закрытия которого все переходы будут запрещены.
Ранее «Зенит» выводил игроков из заявки только в тех случаях, когда игрок покидал команду. Где именно продолжит футбольную карьеру Александр Ерохин, пока остается неизвестным.
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