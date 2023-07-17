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«Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом, который играл за ЦСКА 10 лет

17 июля 2023, 13:05

Фото: istockphoto / Rost-9D

Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес подписал контракт с петербургским «Зенитом».
Клуб заключил контракт с футболистом на год с опцией продления на один сезон. «Зенит» пожелал Фернандесу новых титулов в сине-бело-голубых цветах.

После сезона-2021/22 Фернандес приостановил клубную карьеру. Во второй половине 2022 года Марио Фернандес отдыхал и проводил время с семьёй, а первую половину 2023 года играл в «Интернасьонале».


С 2012 по 2022 год футболист выступал за столичный ЦСКА. В сентябре 2017 года Фернандес дебютировал за российскую сборную.

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Тарпищев пригрозил Польше скандалом, если она не примет российских теннисистов
16 июля 2023, 20:35

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Российские теннисисты должны поехать в Польшу на соревнования, а если не пустят – будет скандал. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
«Это политика, надо внимания не обращать нам на неё, а играть и делать своё дело. Если виза есть – надо ехать. Не пустят – будет скандал», – сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что организаторы мужского теннисного турнира в польских Козерках порекомендовали российским и белорусским спортсменам не подавать заявки на участие. Соревнования пройдут с 14 по 19 августа.

В листе заявок турнира Женской теннисной ассоциации, который пройдёт с 24 по 30 июля в Варшаве, фигурируют имена трёх российских спортсменок. Однако Министерство спорта и туризма Польши в интервью газете Przeglad Sportowy заявило, что не может влиять на допуск спортсменов из России и Белоруссии на турниры в Польше. 

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#спорт
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Международная федерация плавания отложила рассмотрение допуска россиян на соревнования
16 июля 2023, 16:04

Фото: iStock/BalanceFormcreative

Международная федерация плавания (World Aquatics) отложила принятие решения о предоставлении допуска российским и белорусским спортсменам на свои соревнования в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«У бюро World Aquatics нет оснований полагать, что вопрос будущего выступления спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях World Aquatics будет изучаться во время чемпионата мира по водным видам спорта 2023 года в Фукуоке», – говорится в заявлении. 

Чемпионат мира в Японии стартовал в пятницу, 14 июля, и завершится 30 июля. Федерация плавания ранее сообщала, что обсудит сложившуюся ситуацию и примет решение об участии российских и белорусских спортсменах в соревнованиях.

Напомним, что спортсмены из России и Белоруссии уже второй год пропускают чемпионат мира из-за ситуации на Украине.

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#плавание
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Команда из Химок вошла в тройку победителей Первенства Московской области по автокроссу
16 июля 2023, 10:51

Фото: пресс-служба администрации Химок

В Первенстве Московской области по автокроссу, прошедшему в рамках Кубка Kramar Motosport, команда юных химчан заняла второе место. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации Химок.
Заезды прошли на трассе «Гонки на выживание» в Видном. Всего в автогонках поучаствовали около 50 пилотов, среди которых – спортсмены химкинской команды спортшколы по техническим видам спорта. 

«В напряжённой борьбе Семён Воронов занял высшую ступень пьедестала почёта, финишировав первым в классе Д3-250. Отдельной наградой за проявленное мужество был отмечен гонщик нашего города Александр Абрамов, который после массового столкновения машин первым выбрался из багги и оказал помощь другим участникам стартов», – рассказали в управлении физической культуры и спорта городского округа Химки.  
 
Первенство Московской области по автокроссу разделено на 12 этапов. После каждой гонки определяется победитель, а в конце соревнований подводятся общие итоги. После этого спортсменам присваивают разряды. 

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#Подмосковье
#автокросс
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«Интер Майами» официально объявил о переходе Месси
16 июля 2023, 02:27

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с чемпионом мира Лионелем Месси. Соглашение с аргентинцем рассчитано до конца сезона 2025 года, сообщает пресс-служба клуба.
«Я очень взволнован перед следующим шагом в своей карьере. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить потрясающий проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, и я очень хочу помогать своей новой команде» — заявил сам Месси.

Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель «Золотого мяча» и один из лучших футболистов в мировой истории, аргентинец Лионель Месси объявил о том, что продолжит свою карьеру игрока в американском клубе «Интер Майами». Об этом сам Месси рассказал в интервью газете Mundo Deportivo.



В июне истек контракт Месси с французским клубом «ПСЖ», в составе которого аргентинец дважды становился чемпионом Франции и один раз выиграл суперкубок страны. Рассматривались разные варианты продолжения карьеры Лионеля, включая саудовский клуб «Аль Хиляль», а также испанскую «Барселону», за которую Месси играл с юношеского возраста и в составе которой он 10 раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Однако в итоге семикратный обладатель «Золотого мяча» решил принять предложение «Интер Майами» о четырехлетнем контракте на сумму в $200 млн. Клуб, одним из совладельцев которого является бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бэкхем, в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США (MLS), набрав 15 очков в 16 встречах.

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#Лионель Месси
#США
#футбол
#Интер Майами
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Чешка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдона
15 июля 2023, 21:43

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Победительницей Уимблдона 2023 года стала чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Об этом сообщается на сайте турнира.
Её соперницей выступила теннисистка из Туниса Унс Жабер. Матч длился 1 час 20 минут и окончился со счётом 6:4, 6:4.

Вондроушова впервые одержала победу на турнире Большого шлема. Спортсменка стала первой несеянной теннисисткой, выигравшей Уимблдон (система посева была введена в 1927 году). Кроме того, она занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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Петербургский «Зенит» стал победителем Суперкубка России
15 июля 2023, 21:10

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

ФК «Зенит» обыграл команду ЦСКА и стал победителем Суперкубка России 2023 года. Об этом сообщает Lenta.ru.
Матч, прошедший в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», завершился ничьёй, со счётом 0:0. Но в последовавшем пенальти петербургский клуб выиграл серию пенальти со счётом 5:4 и завоевал рекордный восьмой Суперкубок, став единоличным рекордсменом по этому показателю.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали 35 болельщиков, которые жгли фаеры в поезде, следовавшем в Казань. 

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#Суперкубок
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В «Зените» опровергли информацию о наличии лишнего веса у Марио Фернандеса
15 июля 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Накануне в некоторых СМИ появились сообщения о том, что «Зенит» не торопится представить Марио Фернандеса как своего игрока из-за наличия у того лишнего веса. Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев опроверг эту информаци.
В беседе с зданием «Спорт Экспресс» назвал подобные публикации «глупостями» и заявил, что бразильский защитник с российским паспортом в три раза худее, чем, например, он сам. Он также сообщил, что все идет по плану, 32-летний Фернандес прошел медосмотр и готовится присоединиться к команде.

На матч за Суперкубок против ЦСКА, который пройдет сегодня в Казани, Марио не заявлен. Возможно, отсутствие его в составе является умышленным шагом со стороны «Зенита», чтобы не нагнетать ненужные страсти. Дело в том, что почти всю свою карьеру бразильский защитник провел именно в армейском клубе, а однажды заявил в интервью, что никогда не будет играть ни за какую другую российскую команду. Его переход в «Зенит» многие болельщики ЦСКА сочли предательством.

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#Фернандес
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Криштиану Роналду второй раз за последний месяц вошел в Книгу рекордов Гиннесса
15 июля 2023, 03:26

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Футболист саудовского клуба «Аль-Наср», как сообщают «Известия», стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2023 году. За 12 месяцев он заработал 136 млн долларов.
Португалец обошел играющего ныне в американском «Интер Майами» аргентинца Лионеля Месси ($130 млн) и французского футболиста из клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе ($120 млн), игравших друг против друга в финале последнего чемпионата мира в Катаре.

20 июня звездный нападающий футбольной сборной Португалии установил рекорд, став первым, кто сыграл более 200 матчей за свою национальную команду. В этом сезоне знаменитый португальский форвард успел поучаствовать в 19 матчах различных турниров, забив при этом 14 голов и сделав две голевые передачи.

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В Подмосковье 22 июля стартует шахматный Кубок Карякина
14 июля 2023, 21:40

22 июля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной стартует Кубок президента Федерации шахмат Московской области, международного гроссмейстера Сергея Карякина. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Впервые турнир прошёл в Подмосковье в 2022 году и стал частью губернаторского проекта «Выходи во двор». В нём участвовали более 100 шахматистов.
 
В этом году кубок проведут в три этапа. Первый этап, приуроченный к международному дню шахмат, состоится 22 июля в Одинцове, второй – 13 августа в парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово. Заключительный проведут 3 сентября в щёлковской усадьбе Гребнево.
На каждом этапе участники сыграют турнир по быстрым шахматам с контролем 10 минут на партию с добавлением 5 секунд за каждый сделанный ход.
 
Особенность турнира, как и в прошлом году, – проведение всех встреч в парках под открытым небом.
 
Стать участником кубка можно, заполнив до 18 июля заявку по ссылке
 
Для зрителей и посетителей парка в дни проведения кубка подготовят интерактивную программу, которая поможет окунуться в атмосферу шахматных баталий. Каждый сможет лично пообщаться с Сергеем Карякиным, сфотографироваться с ним и получить автограф.
 
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва для популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Одинцово
#шахматы
#Сергей Карякин
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