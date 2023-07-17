«Зенит» подписал контракт с Марио Фернандесом, который играл за ЦСКА 10 лет

Фото: istockphoto / Rost-9D
Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес подписал контракт с петербургским «Зенитом».
Клуб заключил контракт с футболистом на год с опцией продления на один сезон. «Зенит» пожелал Фернандесу новых титулов в сине-бело-голубых цветах.
После сезона-2021/22 Фернандес приостановил клубную карьеру. Во второй половине 2022 года Марио Фернандес отдыхал и проводил время с семьёй, а первую половину 2023 года играл в «Интернасьонале».
С 2012 по 2022 год футболист выступал за столичный ЦСКА. В сентябре 2017 года Фернандес дебютировал за российскую сборную.
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После сезона-2021/22 Фернандес приостановил клубную карьеру. Во второй половине 2022 года Марио Фернандес отдыхал и проводил время с семьёй, а первую половину 2023 года играл в «Интернасьонале».
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Мария Фирсова