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«Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, проиграв «Локомотиву»

«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в 17-м туре РПЛ
03 декабря 2023, 19:25
Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.
Отмечается, что матч из-за дисквалификаций пропустили главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов, обязанности которого временно исполняет Артём Дзюба.

Игра прошла на стадионе железнодорожников в Москве и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.


На восьмой минуте матча вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отправил мяч в свои ворота.

А единственный гол от команды забил Матео Кассьерра, для которого этот матч стал первым после травмы.

От команды «Локомотива» отличились Максим Глушенков и Наир Тикнизян.

Победа над «Зенитом» в этом матче стала второй в истории «Локомотива». До этого московский клуб выигрывал у петербуржцев лишь в сезоне 2017/18.

По результатам матча «Зенит» покинул первую строчку таблицы РПЛ, уступив лидерское местро «Краснодару». А «Локомотив» занял шестую строчку, догнав ЦСКА (4 место) и «Динамо» (5 место).

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#фк зенит
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Карпин выступает против матча «Ростова» с ЦСКА в снегопад
03 декабря 2023, 14:11

Фото: istockphoto/VectorFusionArt

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не видит смысла проводить матч 17 тура РПЛ против ЦСКА во время сильного снегопада.
«Матч ТВ» пишет, что игра должна была состояться на «ВЭБ Арене» в Москве в 14:00 по московскому времени.

«Есть ли смысл играть в таких условиях? Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», —сказал тренер Валерий Карпин. 
ЦСКА набрал 25 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 20 очками занимает 10 место. 

Ранее сообщалось, что московский регион в воскресенье подвергнется атаке мощного циклона «Оливер». К понедельнику сугробы в столице вырастут с 19 до 28 см. Это в 4 раза выше нормы в начале зимы.

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#спорт
#футбол
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Точилина уволили с поста главного тренера ФК «Сочи»
03 декабря 2023, 11:58

Фото: istockphoto/VectorFusionArt

Исполнять обязанности тренера команды в ближайшем матче будет Денис Клюев.
Руководство «Сочи» отстранило 49-летнего Александра Точилина от работы, пишет пресс-служба «Сочи». 

«Решением руководства клуба 49-летний специалист отстранен от работы с командой», - сказано в заявлении пресс-службы.
Точилин стал главным тренером «Сочи» 17 сентября. 2 декабря сочинская команда в домашней игре проиграла самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:2. Проигрыш стал третьим для команды «Сочи». Клуб находится на последнем, 16-м месте, с 10 очками. 

Ранее бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил борьбу «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ и предположил, что у первого произошёл эмоциональный слом. При этом, он отметил, что «Краснодар», вероятнее всего, не выпадет из борьбы и будет до конца бороться за лидерство.

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#футбол
#спорт
#новости
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Sports.ru: Жеребьёвку Евро-2024 чуть не сорвали громкие женские стоны из порно
03 декабря 2023, 04:11

Фото: iStock/FotografieLink

Громкие женские стоны из порно раздались на всю студию во время официальной жеребьёвки Евро-2024 в Лиссабоне — кто-то запустил их прямо поверх речи ведущего. Об этом сообщает портал Sports.ru.
Необычные для спортивного мероприятия звуки доносились из аудиосистемы, находящейся в зале. И даже ведущий церемонии заметил, что во время определения команд возникли посторонние шумы.

По информации издания, всё организовал ютуб-пранкер Дэниэл Джарвис, известный как Jarvo69. В соцсетях он показал где приклеил телефон с записанными на него эротическими стонами из фильмов для взрослых, на который затем начал звонить. Подобный фокус он уже проделывал в январе этого года в студии BBCво время переигровки одного из матчей Кубка Англии.

Джарвис также известен тем, что выбегал на поле во время финала Лиги чемпионом между «Ливерпулем» и «Реалом».

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В матче открытия встретятся между собой сборные Германии и Шотландии. В плей-офф выйдут 16 сборных. Напрямую отбираются две лучшие команды из каждой группы. Еще четыре добираются по рейтинга сборных, занявших в группах третьи места.

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#чемпионат европы
#футбол
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Стали известны сроки решения МОК по допуску россиян на Олимпиаду-2024
Томас Бах: Решение по допуску россиян на Олимпиаду-2024 будет принято в марте
02 декабря 2023, 18:09

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда организация примет окончательное решение по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По его словам, это произойдет в марте.
Бах сообщил,  что вопрос возможности участия россиян в Олимпиаде будет включен в повестку Олимпийского саммита, который пройдет 5 декабря. Там будут изучены геополитическая ситуация и степень ее влияния на спорт. Будет учтено также решение ООН, которая призывает к олимпийскому перемирию, сказал президент МОК. 

Он также добавил, что в зависимости от того, что члены МОК услышат на саммите, в ближайшие месяцы будет принято окончательное решение о допуске спортсменов из России на Олимпиаду. Соответственно, это произойдет на очередном заседании МОК в марте 2024 года, подытожил Томас Бах.

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#спорт
#президент
#оон
#мок
#олимпиада
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Выступавший со сломанной рукой подмосковный единоборец Гросул стал вице-чемпионом мира
01 декабря 2023, 21:05

Фото: Минспорт МО

Андрей Гросул из Подмосковья завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по восточному боевому единоборству во Вьетнаме. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Чемпион России из городского округа Истра в составе национальной сборной одержал победу в полуфинале над представителем Франции. А в финале турнира подмосковный спортсмен уступил сопернику из Белоруссии. При этом на схватки плей-офф Андрей выходил с серьёзной травмой – переломом руки.
«Для меня это двойная награда. Во-первых, нас допустили на чемпионат мира под российским флагом. Во-вторых, мой подопечный со сломанной рукой добрался до финала. Горжусь его успехом», – сказал тренер спортсмена, директор Московского областного регионального отделения Федерации кикбоксинга России Эльмир Алиев.
Чемпионат мира по восточному боевому единоборству проходил во вьетнамском Хошимине. 
 
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#минспорт мо
#чемпионат мира
#спортсмены
#истра
#подмосковье
#московская область
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Российские теннисисты Шевченко и Потапова стали мужем и женой
01 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко решили узаконить свои отношения и сыграли свадьбу. О том, что они неравнодушны друг к другу, стало известно еще нынешней весной.
Обоим спортсменам по 22 года, они знают друг друга с детства. Потапова занимает 28-е место в рейтинге WTA (англ. Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация). Шевченко является 49-м номером рейтинга ATP (англ. Association of Tennis Professionals, Ассоциация теннисистов-профессионалов). В ноябре он впервые в карьере вышел в финал турнира ATP во французском Метце, что позволило ему войти в ТОП-50 мирового рейтинга.

О своих отношениях теннисисты рассказали весной, в сентябре они обручились, а теперь сочетались узами законного брака. В своих социальных сетях Потапова опубликовала несколько фотографий со свадебной церемонии, подписав их «Mr. & Mrs. Shevchenko».

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#теннис
#свадьба
#рейтинг
#спортсмены
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Стало известно о продлении контракта Тюкавина с «Динамо»
Тюкавин продлит контракт с «Динамо»
01 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Футболист Константин Тюкавин продлит контракт с московским «Динамо» на четыре года. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Отмечается, что новый контракт должен быть продлён с футболистов в ближайшее время.

При этом, действующий контракт форварда с клубом должен был истечь летом следующего года.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов заявлял, что по форварду «Динамо» Константину Тюкавину есть предложение из-за границы, поэтому уезд спортсмена в перспективе быть может. При этом, он отмечал, что в случае, если контракт с «Динамо» будет продлён ещё на год, то спортсмен выполнит все условия. Тогда агент отмечал, что спортсмен в этом плане никуда не торопиться, а обсуждение этого вопроса на тот момент было заблаговременным.

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#контракт
#спортсмен
#футбол
#клуб
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Подмосковная спортсменка Куценко выиграла чемпионат России по кикбоксингу
01 декабря 2023, 16:03

Фото: Минспорт МО

Юлия Куценко из Подмосковья завоевала золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу. В финальном поединке в дисциплине «лоу-кик» она одолела москвичку Анталию Элехайзер, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Куценко – обладательница Кубка мира, многократная чемпионка России и профессиональный боец. Выступает в составе сборной Подмосковья в весовой категории до 65 кг. 
 
Спортсменка представляет городской округ Истра и региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.
 
Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 27 ноября по 2 декабря в Перми на площадке спорткомплекса им. Сухарева. В турнире участвуют более 600 спортсменов. Награды разыгрывают в таких дисциплинах, как «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт контакт», «поинтфайтинг». Представлены также сольные композиции.

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#минспорт мо
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#московская область
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Хоккеист Воробьёв назвал «банальным нефартом» 4 поражения «Автомобилиста»
01 декабря 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв заявил, что четыре поражения команды из пяти матчей являются банальным невезением.
«Напряжения нет. Ребята переживают, что так складывается. Не могу сказать, что попали в какую-то яму, просто банальный нефарт. Но это все через работу. Пытаемся сконцентрироваться на своих проблемах, проработать их. Нужно выходить на каждую игру с новыми силами и эмоциями», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Воробьёв.

При этом, он подчеркнул, что глобальных проблем в работе команды он не видит.

Отмечается, что за команду из Екатеринбурга Воробьёв провёл 35 матчей, в которых набрал 3 (1 2) очка.

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