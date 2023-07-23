«Зенит» продаст бразильского футболиста Малкома за рекордные 60 миллионов евро

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Петербургский футбольный клуб «Зенит», действующий чемпион России, продаст бразильского нападающего Малкома саудовскому клубу «Аль-Хиляль» за рекордную для нашего чемпионата сумму в €60 млн. Об этом журналистам РИА Новости рассказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В марте 2023 года Малком и еще один бразильский футболист петербургской команды Клаудиньо получили российские паспорта.
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