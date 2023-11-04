«Зенит» стал лидером РПЛ, обыграв «Балтику»

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу в матче с калининградским ФК «Балтика» в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Лента.ру».
Матч прошёл на домашнем стадионе калининградской команды и завершился со счётом 2:0 в пользу «Зенита». Отличились нападающий Иван Сергеев и форвард Матео Кассьерра.
По результатам матча, «Зенит» с 29 очками занял лидирующее место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 11 очками размещается на 15-й строчке.
Следующий матч «Зенита» состоится 11 ноября. Команда сыграет с «Краснодаром» на Газпром Арене с Санкт-Петербурге.
А «Балтика» 12 ноября сыграет с «Пари Нижним Новгородом» на их стадионе.
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По результатам матча, «Зенит» с 29 очками занял лидирующее место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» с 11 очками размещается на 15-й строчке.
А «Балтика» 12 ноября сыграет с «Пари Нижним Новгородом» на их стадионе.
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Анастасия Чинкова