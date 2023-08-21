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«Зенит» в гостях обыграл «Спартак» в матче пятого тура чемпионата РПЛ

21 августа 2023, 14:21

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В матче пятого тура чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Впервые за много лет питерский клуб приехал в гости к «Спартаку» не в статусе фаворита. В межсезонье «Зенит» покинули Малком, ныне штампующий голы в Саудовской Аравии, и Кузяев, вчера открывший счет забитым мячам за французский «Гавр». Команда с берегов Невы подошла к дерби двух столиц на непривычном месте в середине турнирной таблицы. «Спартак» же напротив впечатлял своей яркой и результативной игрой, хотя и проиграл в предыдущем туре «Уралу».

Команды начали игру без раскачки, в высоком темпе. «Спартак» попытался подавить соперника агрессией и напором, но «Зенит» быстро взял мяч под контроль и стал прижимать москвичей к собственным воротам. В эти минуты удивляла статистика нарушений: у «Спартака» было к середине тайма девять фолов при полном отсутствии нарушений у питерцев. Первый голевой момент упустил форвард клуба из Санкт-Петербурга Иван Сергеев: мяч после его мощного удара угодил в перекладину. Но через несколько минут гол все же состоялся. Вендел пробил из-за штрафной по отскочившему мячу, который пошел мимо, но по пути задел ногу капитана спартаковцев Джикии и юркнул в угол ворот.


Во втором тайме «Спартак» заиграл активнее и на некоторое время прижал зенитовцев к воротам. Однако ничего полезного из своей активности не извлек. На 73-й минуте Вендел забил свой второй гол, использовав великолепный пас Клаудиньо. «Спартак» отыграл один мяч с пенальти, который после консультации с WAR назначил судья Карасев за игру рукой Барриоса в собственной штрафной. На 4-й компенсированной минуте вышедший на замену Касьера установил окончательный счет матча — 3:1. «Зенит» набрал после этой победы 10 очков и занимает теперь четвертое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Урала» на три очка.

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Чеховские медведи завоевали Кубок Губернатора Московской области
21 августа 2023, 09:14

Фото: пресс-служба администрации городского округа Чехов

В воскресенье, 20 августа, во дворце спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова состоялся финал Кубка Губернатора Московской области по гандболу среди профессиональных команд.
Глава городского округа Чехов Григорий Артамонов

Кубок Губернатора Московской области в этом году приобрёл международный формат. Участниками Кубка были команда СКА из Беларуси и «Табас» из Ирана. 

Спортсмены из Чехова в финале состязались с командой из Минска. Игра завершилась со счётом 31:27.
«Я поздравляю нашу команду с победой! Это была отличная игра и замечательное начало сезона «Чеховских медведей». Спасибо вам за эмоции и за красивый матч! Благодарю всех болельщиков, которые пришли сегодня поддержать наших спортсменов. И, конечно, отдельная благодарность бессменному тренеру нашей команды — Владимиру Салмановичу Максимову!», — написал глава Чехова Григорий Артамонов в своем официальном телеграм-канале.

В «Кубке Губернатора» принимали участие команды из 57 муниципалитетов по 19 видам спорта. 

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Президент РФС Дюков: Введения Fan ID на всех без исключения матчах Кубка России не предполагается
20 августа 2023, 23:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Fan ID, или «карта болельщика» появится на всех без исключения матчах Кубка России, а не только на финале, как сейчас. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.
«Мне ничего не известно о введении карты болельщика на матчах Кубка России. Насколько знаю, подобных обсуждений и совещаний не проводилось», — рассказал Дюков журналистам.

Ранее в средствах массовой информации появились заявления о том, что Fan ID может появиться на всех матчах Кубка России по футболу, якобы по требованию правоохранительных органов. Сейчас без карты болельщика нельзя попасть только на финал этого турнира, а также на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках чемпионата страны.

Правительство упростило получение карты болельщика для определённых категорий
В июле российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что причин для отказа от Fan ID нет, поскольку карта болельщика была введена для того, чтобы обеспечить безопасность болельщиков на матчах. Он отметил, что инциденты во время игры или после нее, практически исключены в настоящее время. Чернышенко сообщил, что статистика показывает хорошие результаты и оснований для того, чтобы отменить подобное правило - нет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье карту болельщика можно оформить за пять минут до матча. Раньше, чтобы получить карту болельщика необходимо было сначала оставить заявление на онлайн-портале Госуслуг, а затем подтверждать личность в МФЦ. Теперь, стать обладателем карты болельщика можно сразу в центрах «Мои Документы».

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#футбол
#кубок россии
#болельщик
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Первый гол в матче турнира РПЛ забил полузащитник «Зенита» Вендел
20 августа 2023, 21:09

Фото: iStock/Rost-9D

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел забил первый гол в матче пятого турнира Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает спортивное издание Bobsoccer.
Футболист открыл счёт на 32-й минуте игры.

Ранее сообщалось, что незадолго до начала матча ливень, прошедший в Москве, затопил футбольное поле. Службы Открытие Банк Арены смогли оперативно ликвидировать последствия дождя, поэтому он не помешал проведению игры.

Позднее пресс-службы московского футбольного клуба «Спартак» и петербургского «Зенита» назвали стартовый состав футболистов, которые сыграют на матче в Москве на Открытие Банк Арене в районе Тушино.

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#футбол
#спартак
#москва
#матч
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Абсолютный чемпион мира Альварес признался в своей нелюбви к боксу
20 августа 2023, 19:25

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Абсолютный чемпион мира по боксу Сауль Альварес рассказал о своем отношении к этому виду спорта. В интервью для YouTube-канала The Breakfast Club мексиканский атлет неожиданно заявил, что предпочитает боксу занятие бизнесом.
Многократный чемпион мира по разным версиям и в разных весовых категориях — от полусредней до средней — признался, что бокс вовсе не является его любимым занятием, более того, вид спорта, которому он посвятил большую часть жизни, ему совсем не нравится. Альварес также добавил, что не любит смотреть бокс по телевизору. 

«У меня есть сын, который мечтает стать боксером. Однако мне бы этого совсем не хотелось», — признался 33-летний чемпион.

Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира в 2021 году и удерживает этот титул до сих пор, несколько раз успешно защитив его. В 2019 и 2021 году мексиканец признавался лучшим боксером года независимо от весовой категории. За карьеру он провел 63 поединка на профессиональном ринге, в которых одержал 59 побед и потерпел два поражения. Еже два боя завершились вничью. Кроме того, Альварес официально является самым высокооплачиваемым боксером мира.

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#спортсмены
#интервью
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«Спартак» и «Зенит» назвали стартовый состав на предстоящий матч пятого тура РПЛ в Москве
20 августа 2023, 19:03

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

«Спартак» и «Зенит» озвучили стартовые составы на центральный матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в своём Telegram-канале сообщает московский футбольный клуб.
Стартовый состав московского клуба «Спартак»: Илья Свинов (вратарь), Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Георгий Джикия (капитан), Олег Рыбчук, Кристофер Мартинс, Виктор Мозес, Михаил Игнатов, Хесус Медина, Квинси Промес, Александр Соболев.

А в стартовый состав петербургского «Зенита» вошли: Михаил Кержаков (вратарь), Вячеслав Караваев, Марио Фернандес, Дуглас Сантос (капитан), Нуралы Алип, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев.

Матч пройдёт в Москве на Открытие Банк Арене в Тушино. Он начнётся в 19:30 мск.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщала о том, что ливень, прошедший в столице, затопил стадион перед предстоящим матчем. Службы арены смогли вовремя ликвидировать последствия дождя, поэтому теперь ничто не мешает проведению игры.

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Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»

Полузащитник «Динамо» Норманн, покинувший Россию из-за БПЛА, будет играть за саудовский «Аль-Раед»
#спартак
#футбол
#москва
#матч
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Российский полузащитник Кузяев забил дебютный гол за французский «Гавр»
20 августа 2023, 17:57

Фото: istockphoto/alphaspirit

Бывший полузащитник «Зенита» из Санкт-Петербурга Далер Кузяев, с нынешнего сезона выступающий за «Гавр» во французской Лиге 1, оформил свой дебютный гол за новую команду. Во втором матче стартовавшего чемпионата Франции российский игрок поразил ворота «Бреста».
К сожалению, гол россиянина не помог его новой команде: «Гавр» проиграл 1:2. Кузяев отличился на 52-й минуте матча, сделав счет ничейным 1:1. Далер отлично пробил в касание в верхний угол ворот, замкнув фланговую передачу. Но уже через четыре минуты гости забили второй гол, ставший победным. После двух туров «Гавр» имеет в своем активе только одно очко. В первом матче команда Кузяева сыграла вничью с «Монпелье».

Полузащитник сборной России переехал в Гавр нынешним летом, перейдя в одноименный клуб в качестве свободного агента после истечения контракта с «Зенитом». В составе клуба из Санкт-Петербурга Кузяев пять раз становился чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и дважды — Суперкубок. «Гавр» в нынешнем сезоне вернулся в высший дивизион французского футбола и в лице 30-летнего игрока получил солидное усиление состава.

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#клуб
#кубок россии
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#счёт
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Полузащитник «Динамо» Норманн, покинувший Россию из-за БПЛА, будет играть за саудовский «Аль-Раед»
20 августа 2023, 16:32

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Покинувший Россию из-за атак украинских беспилотников норвежский полузащитник Матиас Норманн подписал контракт с саудовским «Аль-Раедом». Об этом говорится на странице футбольного клуба в соцсети X.
Пока неизвестно, на какой срок подписано соглашение с 27-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что Норманн покинул Россию из-за участившихся атак украинских БПЛА. При этом, права на спортсмена принадлежат футбольному клубу «Ростов». В связи с этим московский «Динамо», за который играл Норманн, совместно с «Ростовом» собирались подать на него в суд.

Матиас Норман вернулся в Россию в 2022 году, после года игры за английский «Норвич». Тогда он заявил, что возвращение в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) станет для него лучшей спортивной возможностью.

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Лионель Месси стал самым титулованным футболистом в истории

Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира
#спорт
#футбол
#бпла
#россия
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Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира
20 августа 2023, 15:25

Фото: istockphoto/Rost-9D

Ф финальном матче чемпионата мира по футболу, проходившем в Новой Зеландии и Австралии, сборная Испании обыграла англичанок со счетом 1:0 и впервые в своей истории стала лучшей в мире. Вплоть до нынешнего турнира испанки не доходили даже до полуфинала.
Для сборной Англии этот финал также был особенным: они, как и испанки, ранее никогда не становились лучшими в мире. Матч в Сиднее прошел в равной борьбе. Единственный мяч в составе сборной Испании забила защитница Ольга Кармона с передачи Марионы Кальдентей. Интересно, что в полуфинальном матче со Швецией Кармона также забила на 89-й минуте гол, который вывел испанок в финал, передает Sportbox.ru.

Сборная Испании стала самой результативной командой турнира. На ее счету 17 забитых мячей. Интересно, что ее соперник по финальному матчу сборная Англии отличилась самой надежной обороной, позволив забить соперницам в свои ворота лишь четыре гола за весь чемпионат. В сборной Испании есть еще один игрок с уникальным достижением. 19-летняя Сальма Паральюэло выиграла все главные трофеи сезона: европейскую Лигу чемпионов, Лигу F (женский чемпионат Испании), Суперкубок Испании и вот теперь чемпионат мира.

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#чемпионат мира
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#футбол
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О''Мэлли нокаутировал Стерлинга и стал новым чемпионом UFC
20 августа 2023, 10:59

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

В Бостоне (США) прошел турнир UFC 292, где в главном событии вечера в октагоне встретились действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и яркий претендент на титул Шон О''Мэлли. Несмотря на то, что последний считался безнадежным аутсайдером, именно он стал новым обладателем чемпионского пояса.
Для Стерлинга это была четвертая защита титула и поначалу ничего не предвещало для него проблем. Первый раунд бойцы провели осторожно и не подарили зрителям ярких эмоций. Во втором раунде все решила одна ошибка: Стерлинг увлекся атакой и получил плотный встречный удар соперника, который сбил его с ног. О'Мэлли тут же бросился добивать поверженного чемпиона. Рефери был вынужден остановить бой. Претендент одержал победу техническим нокаутом.

Для О'Мэлли эта победа стала 17-й в октагоне при одном поражении. Баланс Стерлинга 23-4. Бывший чемпион, несмотря на поражение, заработал за бой больше соперника — 1,49 миллиона долларов против 1,38 миллиона, которые получил О'Мэлли. Следующим соперником новоиспеченного чемпиона может стать российский боец Петр Ян, которого ранее он победил благодаря очень спорному решению судей.

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#победа
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