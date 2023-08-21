«Зенит» в гостях обыграл «Спартак» в матче пятого тура чемпионата РПЛ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
В матче пятого тура чемпионата МИР Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Впервые за много лет питерский клуб приехал в гости к «Спартаку» не в статусе фаворита. В межсезонье «Зенит» покинули Малком, ныне штампующий голы в Саудовской Аравии, и Кузяев, вчера открывший счет забитым мячам за французский «Гавр». Команда с берегов Невы подошла к дерби двух столиц на непривычном месте в середине турнирной таблицы. «Спартак» же напротив впечатлял своей яркой и результативной игрой, хотя и проиграл в предыдущем туре «Уралу».
Команды начали игру без раскачки, в высоком темпе. «Спартак» попытался подавить соперника агрессией и напором, но «Зенит» быстро взял мяч под контроль и стал прижимать москвичей к собственным воротам. В эти минуты удивляла статистика нарушений: у «Спартака» было к середине тайма девять фолов при полном отсутствии нарушений у питерцев. Первый голевой момент упустил форвард клуба из Санкт-Петербурга Иван Сергеев: мяч после его мощного удара угодил в перекладину. Но через несколько минут гол все же состоялся. Вендел пробил из-за штрафной по отскочившему мячу, который пошел мимо, но по пути задел ногу капитана спартаковцев Джикии и юркнул в угол ворот.
Во втором тайме «Спартак» заиграл активнее и на некоторое время прижал зенитовцев к воротам. Однако ничего полезного из своей активности не извлек. На 73-й минуте Вендел забил свой второй гол, использовав великолепный пас Клаудиньо. «Спартак» отыграл один мяч с пенальти, который после консультации с WAR назначил судья Карасев за игру рукой Барриоса в собственной штрафной. На 4-й компенсированной минуте вышедший на замену Касьера установил окончательный счет матча — 3:1. «Зенит» набрал после этой победы 10 очков и занимает теперь четвертое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Урала» на три очка.
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Команды начали игру без раскачки, в высоком темпе. «Спартак» попытался подавить соперника агрессией и напором, но «Зенит» быстро взял мяч под контроль и стал прижимать москвичей к собственным воротам. В эти минуты удивляла статистика нарушений: у «Спартака» было к середине тайма девять фолов при полном отсутствии нарушений у питерцев. Первый голевой момент упустил форвард клуба из Санкт-Петербурга Иван Сергеев: мяч после его мощного удара угодил в перекладину. Но через несколько минут гол все же состоялся. Вендел пробил из-за штрафной по отскочившему мячу, который пошел мимо, но по пути задел ногу капитана спартаковцев Джикии и юркнул в угол ворот.
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Александр Бойцов