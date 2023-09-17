«Зенит» в гостях разгромил казанский «Рубин»

Фото: istockphoto/Rost-9D
В восьмом туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 переиграл казанский «Рубин» на поле соперника. Питерский клуб набрал 17 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Чемпион России пяти последних сезонов начал матч без раскачки. Команда не слишком удачно стартовала в чемпионате, и теперь необходимо наверстывать упущенное. Счет уже на 7-й минуте открыл новобранец «сине-бело-голубых» Вильсон Изидор, перебравшийся на берега Невы из московского «Локомотива». В первом тайме зрители больше голов не увидели, хотя казанцы быстро оправились от шока и шли вперед большими силами.
Во втором тайме «Зенит» огорчил хозяев поля еще дважды. Сначала на 55-й минуте отличную резкую подачу Вендела с правого фланга в красивом прыжке внешней стороной стопы замкнул Маттео Кассьерра. Этот гол напомнил чем-то нестандартные удары Златана Ибрагимовича в его лучшие годы. Забитый мяч стал для колумбийского нападающего в этом чемпионате. Он уверенно возглавляет список бомбардиров. Итоговый счет на 59-й установил Клаудиньо. После подачи казанцами углового Сутормин и Вендел организовали быстрый выход из обороны, последний покатил мяч на Клаудиньо и бразилец хладнокровно пробил мимо вратаря.
«Зенит» продолжает погоню за лидером. В следующем туре питерцы примут на «Газпром Арене» московский «Локомотив».
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Во втором тайме «Зенит» огорчил хозяев поля еще дважды. Сначала на 55-й минуте отличную резкую подачу Вендела с правого фланга в красивом прыжке внешней стороной стопы замкнул Маттео Кассьерра. Этот гол напомнил чем-то нестандартные удары Златана Ибрагимовича в его лучшие годы. Забитый мяч стал для колумбийского нападающего в этом чемпионате. Он уверенно возглавляет список бомбардиров. Итоговый счет на 59-й установил Клаудиньо. После подачи казанцами углового Сутормин и Вендел организовали быстрый выход из обороны, последний покатил мяч на Клаудиньо и бразилец хладнокровно пробил мимо вратаря.
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Александр Бойцов