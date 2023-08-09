«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
«Зенит» одержал победу в матче группового этапа Кубка России, опередив самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает «Лента.ру».
Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Эта победа сохранила лидерство «Зенита» в группе C с шестью очками. При этом уточняется, что «Крылья Советов» не имеет ни одного очка и занимает третье место.
Ранее сообщалось, что ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка России, проиграл воронежскому «Факелу». Игра завершилась со счётом 1:0.
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Эта победа сохранила лидерство «Зенита» в группе C с шестью очками. При этом уточняется, что «Крылья Советов» не имеет ни одного очка и занимает третье место.
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Анастасия Чинкова