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«Зенит» выиграл в матче с «Крыльями Советов»

09 августа 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Зенит» одержал победу в матче группового этапа Кубка России, опередив самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает «Лента.ру».
Игра проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Эта победа сохранила лидерство «Зенита» в группе C с шестью очками. При этом уточняется, что «Крылья Советов» не имеет ни одного очка и занимает третье место.


Ранее сообщалось, что ЦСКА, который является действующим обладателем Кубка России, проиграл воронежскому «Факелу». Игра завершилась со счётом 1:0.

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#футбол
#кубок россии
#матч
#фк зенит
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«Факел» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка России
09 августа 2023, 21:05

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

ЦСКА проиграл воронежскому «Факелу». Об этом сообщает «Лента.ру».
В матче группового этапа Кубка России, который прошёл в Москве, футбольный клуб «Факел» из Воронежа одержал победу над ЦСКА, завершив игру со счётом 2:0. Но, несмотря на поражение, московская команда остаётся в лидерах в группе А с тремя очками.

Уточняется, что у клубов «Факел», «Сочи» и «Оренбург» аналогичное количество очков, однако они уступают место ЦСКА, который опережает их по другим показателям.

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#футбол
#кубок россии
#матч
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В Подмосковье во второй раз проведут «БОКСЗАБЕГ»
09 августа 2023, 14:50

Фото: официальный сайт мероприятия «БОКСЗАБЕГ»

12 августа в Серпухове будут проводить «Бокс забег», в котором смогут принять участие новички, любители и профессионалы.
«БОКСЗАБЕГ» — это открытое спортивное мероприятие для участников всех возрастов по улицам города Серпухов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Всех участников забега на финише будет ждать вкусный и полезный завтрак, а пробежавшие с лучшим результатом получат награды и памятные сувениры

Участие в «Бокс забеге» бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

Для участия в забеге для всех участников старта, вне зависимости от возраста, необходимо наличие медицинской справки.

Подробную информацию о программе «БОКСЗАБЕГа» можно узнать на официальном сайте мероприятия. 

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#радио
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#мероприятия
#справки
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The Times: Английская премьер-лига начала расследовать сделки «Челси» времен Абрамовича
09 августа 2023, 03:07

Фото: iStock/VV_Shots

Английская премьер-лига (АПЛ, организатор британского чемпионата по футболу) проводит расследование сделок, совершенных футбольным клубом «Челси» в то время, когда владельцем команды был российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом сообщает газета The Times.
По данным издания, расследование будет включать проверку многомиллионных платежей «Челси» в пользу тайных офшорных компаний. По его итогам клуб может столкнуться с санкциями от АПЛ в виде штрафов и снятия очков в турнирной таблице.

Как пишет The Times, старт расследованию был дан после того, как новые владельцы «Челси» сообщили  АПЛ, футбольной ассоциации Англии, а также Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде подозрительных финансовых транзакций в 2012-2019 годах.

Абрамович возглавил «Челси» в 2003 году. С этого момента лондонский клуб дважды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, дважды победителем Лиги Европы УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА, пятикратным чемпионом Англии, пятикратным обладателем Кубка Англии, дважды обладателем Суперкубка Англии.

Весной 2022 года бизнесмен продал клуб американскому инвестору Тодду Бёли за 4,25 млрд фунтов стерлингов.

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#расследование
#футбол
#великобритания
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Российский футбольный союз назвал 33 лучших по итогам сезона 2022-2023
08 августа 2023, 21:49

Фото: istockphoto/alphaspirit

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список 33-х лучших игроков по итогам прошлого сезона. В него вошли Малком, Дзюба и Акинфеев.
Ставший лучшим игроком прошлого чемпионата бразилец с российским паспортом Фелипе Малком предсказуемо возглавил рейтинг правых полузащитников, передает «Чемпионат». Недавно уехавший в Саудовскую Аравию форвард уже забил первый мяч за свой новый клуб «Аль-Хиляль». Лучшим вратарем был назван Игорь Акинфеев.

Вот кто еще вошел в список лучших игроков прошлого сезона. Вратари: 2. Илья Лантратов («Локомотив»), 3. Илья Помазун («Урал»). Правые защитники: 1. Вячеслав Караваев («Зенит»), 2. Милан Гаич (ЦСКА), 3. Сергей Волков («Краснодар»). Правые центральные защитники: 1. Игорь Дивеев (ЦСКА), 2. Родригао («Зенит»), 3. Виллиан Роша (ЦСКА). Левые центральные защитники: 1. Георгий Джикия («Спартак»), 2. Максим Осипенко («Ростов»), Барбоса Мойзес (ЦСКА). Левые защитники: 1. Дуглас Сантос («Зенит»), 2. Мирослав Богосовац («Ахмат»), 3. Даниил Хлусевич («Спартак»). Правые полузащитники: 2. Иван Обляков (ЦСКА), 3. Сергей Пиняев («Локомотив»). Левые центральные полузащитники: 1. Вильмар Барриос («Зенит»), 2. Руслан Литвинов («Спаотак»), 3. Даниил Глебов («Ростов»). Правые центральные полузащитники: 1. Эдуард Сперцян («Краснодар»), 2. Вендел («Зенит»), 3. Далер Кузяев («Зенит»). Левые полузащитники: 1. Клаудиньо («Зенит»), 2. Квинси Промес («Спартак»), 3. Андрей Мостовой («Зенит»). Правые нападающие: 1. Джон Кордоба («Краснодар»), 2. Александр Соболев («Спартак»), 3. Артем Дзюба («Локомотив»). Левые нападающие: 1. Федор Чалов (ЦСКА), 2. Константин Тюкавин («Динамо»), 3. Николай Комличенко («Ростов»).

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#футбол
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Американский боксер-тяжеловес Джонсон изменил имя в честь президента России
08 августа 2023, 20:20

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Выступающий в тяжелом весе американский боксер-профессионал Кевин Джонсон изменил свое имя в честь президента России Владимира Путина. Теперь спортсмена официально зовут Кевин Владимирович Путин.
В беседе с сайтом «Рен ТВ» спортсмен рассказал, что хотел оказать уважение российскому президенту и поэтому решил изменить имя. Он сообщил, что теперь его будут звать Кевин Владимирович — в честь Владимира Путина. 

«Теперь я без всяких шуток на 100% русский!», — заявил боксер.

18 августа на турнире «Бойцовского клуба» Джонсон проведет бой с российским боксером Марком Петровским. Предыдущего соперника, турка Айдина Йилдирима, Кевин Владимирович победил техническим нокаутом в пятом раунде. Ранее после победы над россиянином Вячеславом Дациком Джонсон прямо с ринга обратился к президенту РФ Владимиру Путину и попросил дать ему российское гражданство. Боксер и до этого неоднократно признавался в любви к России и заявлял, что именно здесь собирается строить свою карьеру.

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#спортсмен
#рф
#владимир путин
#бокс
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Чешский хоккеист Шулак рассказал об угрозах после переезда в Россию
08 августа 2023, 14:40

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Защитник из Чехии Либор Шулак выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» из Омска. Когда он только приехал в КХЛ и подписал контракт с командой «Адмирал» (Владивосток), ему стали часто поступать сообщения в соцсетях с руганью и угрозами.
Об этом хоккеист рассказал в беседе с изданием «Спорт Экспресс». Шулак также добавил, что ему раньше часто звонили из Чехии и поливали грязью в разговорах за то, что он уехал играть в Россию. Потом угрожающих звонков и сообщений стало меньше, а в последнее время они и вовсе прекратились. Спортсмен предположил, что на родине смирились с его выбором и решили оставить его в покое.

Игрок также рассказал, что после того, как он решил продолжить выступления в России, его перестали приглашать в сборную Чехии, несмотря на то, что в «Адмирале» он провел лучший сезон в карьере. Отлучение от сборной было, конечно, очень неприятным и тяжелым событием. Ведь для каждого спортсмена является особой честью выступление за сборную команду родной страны. Однако чешская федерация хоккея запретила тренерам приглашать игроков, выступающих за российские клубы. Либор Шулак сказал, что теперь ему остается только вместе с детьми переживать за выступления сборной на стадионе или у телевизора.

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#спорт
#страны
#спортсмен
#хоккей
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Костомарову установили новые протезы для бега
Фигуристу Костомарову установили новые протезы для бега
08 августа 2023, 14:25

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что ему установили новые протезы для бега. Этой информацией звезда российского спорта поделился в своем Telegram-канале.
«Ура, пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так, как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни», - прокомментировал ситуацию Костомаров.

На размещенном в интернете видео фигурист прыгает на месте и бегает по тренажерному залу. Он заявил, что даже вспотел, впервые за полгода совершив легкую пробежку. 
Ранее Пеков рассказал, что олимпийскому чемпиону по фигурному Роману Костомарову сейчас делают ручные протезы.

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#роман костомаров
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Минобороны Нидерландов запретило своим солдатам участвовать в соревнованиях с россиянами
08 августа 2023, 11:51

Фото: iStock/stormwatch153

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен запретила голландским военнослужащим принимать участие в спортивных соревнованиях с российскими и белорусскими солдатами. Об этом сообщает телеканал NOS.
Уточняется, что такое решение было принято после участия голландских солдат в совместных с российскими военнослужащими соревнованиях по дзюдо в Доминиканской Республике.

Такие состязания проводятся Международным советом военного спорта, который не может исключить ни одну из 140 стран-участниц. Однако страна-организатор может самостоятельно принять решение о приглашении конкретной страны.

Оллонгрен также объяснила фотографию, на которой голландские и российские солдаты стоят рядом и держат флаги своих стран. По словам, министра обороны Нидерландов, это произошло из-за определённого правила постановки участников по алфавитному порядку названий стран на французском языке.

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#нидерланды
#военные
#соревнования
#спорт
#ограничения
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Мужество российского спортсмена восхитило американцев
Американские болельщики стоя аплодировали россиянину, дошедшему до финала соревнований с переломом ноги
08 августа 2023, 00:07

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский спортсмен Роман Хренников занял третье место в соревнованиях CrossFit Games, несмотря на сломанную ногу.
Перенеся  столь тяжелую травму, сибиряк Хренников выполнял такие сложные упражнения, как прыжки со скакалкой, перетягивание каната и различные элементы на брусьях. И всё это время зал стоя аплодировал мужеству и ловкости российского спортсмена.

По итогу соревнований Роман потерял второе место, которое занимал по итогу первых девяти упражнений — но все же сумел остаться на пьедестале. На награждение он дошел самостоятельно, но уже с фиксатором на ноге.

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#сша
#спортсмены
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