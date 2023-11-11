«Зенит» впервые за три сезона завершил первый круг РПЛ не на первом месте

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Завершилась игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром», которая проходила на стадионе «Газпром Арена».
После этой игры «Краснодар» удерживает лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 матчах. «Зенит» остается на второй строчке с 30 очками после такого же числа проведенных встреч.
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