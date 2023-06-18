«Зенит» впервые в истории выиграл женский Суперкубок России по футболу

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В отведенное регламентом время матча команды ушли на перерыв с ничейным счетом 1:1. За «Зенит» гол забила Екатерина Пантюхина на 71-й минуте, в то время как Екатерина Братко ответила голом за ЦСКА на 79-й минуте. В итоге в серии пенальти победу с счетом 5:4 одержали футболистки «Зенита».
Стоит отметить, что женский Суперкубок России проводится с 2021 года. До этого момента московский «Локомотив» дважды завоевывал этот трофей.
Кроме того, в национальном чемпионате сезона 2022/23, женская команда «Зенит» заняла первое место, тогда как ЦСКА финишировал на втором месте и выиграл Кубок России.
Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин принял решение уйти из клуба.