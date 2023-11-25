«Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ, обыграв «Сочи»

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»
Петербургский «Зенит» одержал победу над командой «Сочи» в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Отмечается, что игра, которая прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В матче отметились Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.
На 52-й минуте матча полузащитник петербургской команды Клаудиньо не реализовал пенальти.
По итогам игры «Зенит» набрал 33 очка и занял первую позицию в турнирной таблице РПЛ, обойдя на одно очко команду «Краснодара». А «Сочи» располагается на последней, 16 строчке, с 10 очками.
Следующий матч «Зенита» состоится 29 ноября. Команда сыграет в гостях с московским «Динамо» в первом матче 1/4 финала РПЛ Кубка России.
А «Сочи» 2 декабря примет на своём домашнем стадионе самарскую команду «Крылья Советов» в матче 17-го тура РПЛ.
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На 52-й минуте матча полузащитник петербургской команды Клаудиньо не реализовал пенальти.
Следующий матч «Зенита» состоится 29 ноября. Команда сыграет в гостях с московским «Динамо» в первом матче 1/4 финала РПЛ Кубка России.
А «Сочи» 2 декабря примет на своём домашнем стадионе самарскую команду «Крылья Советов» в матче 17-го тура РПЛ.
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Анастасия Чинкова