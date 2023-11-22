Женская команда из Каширы победила на турнире по волейболу

Фото: администрация городского округа Кашира
Игры проходили по круговой системе. В упорной борьбе волейболистки «Каширы» заняли 1 место. Тренирует девушек Ирина Соколова на базе Дворца спорта «Юбилейный» МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева». Администрация Каширы поздравляет спортсменок.
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