Женская команда «Зоркий» выиграла этап чемпионата России по пляжному волейболу

Фото: Минспорт МО
Женский волейбольный клуб «Зоркий» занял первое место на XII этапе чемпионата России по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. В финале спортсменки из Красногорска обыграли москвичек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В решающем матче Александре Моисеевой и Екатерине Сырцевой из ВК «Зоркий» противостояли соперницы из столичного клуба «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подмосковных волейболисток.
Этап проходил 3-6 августа в Волгограде на площадках стадиона «Динамо». В соревнованиях участвовали 12 команд. За награды боролись пять женских тандемов из Москвы, Московской и Калининградской областей, а также из Китая. Призовой фонд турнира составил 1 млн рублей.
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«Соперницы шли впритирку на протяжении всех трёх сетов: 22:20, 13:21, 13:15, но собрались и «дожали». Итог – наша победа!», – прокомментировал депутат Госдумы Сергей Колунов.
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Лора Луганская