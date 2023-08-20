Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира

Ф финальном матче чемпионата мира по футболу, проходившем в Новой Зеландии и Австралии, сборная Испании обыграла англичанок со счетом 1:0 и впервые в своей истории стала лучшей в мире. Вплоть до нынешнего турнира испанки не доходили даже до полуфинала.