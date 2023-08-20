Женская сборная Испании по футболу впервые выиграла чемпионат мира

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Ф финальном матче чемпионата мира по футболу, проходившем в Новой Зеландии и Австралии, сборная Испании обыграла англичанок со счетом 1:0 и впервые в своей истории стала лучшей в мире. Вплоть до нынешнего турнира испанки не доходили даже до полуфинала.
Сборная Испании стала самой результативной командой турнира. На ее счету 17 забитых мячей. Интересно, что ее соперник по финальному матчу сборная Англии отличилась самой надежной обороной, позволив забить соперницам в свои ворота лишь четыре гола за весь чемпионат. В сборной Испании есть еще один игрок с уникальным достижением. 19-летняя Сальма Паральюэло выиграла все главные трофеи сезона: европейскую Лигу чемпионов, Лигу F (женский чемпионат Испании), Суперкубок Испании и вот теперь чемпионат мира.
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