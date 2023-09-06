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Женская сборная МЧС России стала чемпионом мира по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщает само ведомство в своём Telegram-канале.
Двадцать спортсменов представляли Российскую Федерацию среди команд из двух десятков стран на соревнованиях, проходивших в Стамбуле.
Женская сборная России опередила сборные команды Белоруссии и Узбекистана, занявших соответственно второе и третье места. В свою очередь, мужская сборная завоевала бронзовые медали ЧМ, пропустив вперёд на пьедестале сборные Узбекистана и Казахстана.
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«В текущей обстановке чемпионат — одно из редчайших мировых первенств, где Россия выступает под собственным флагом. Сборные команды МЧС России показали хорошие результаты за четыре дня напряженного соперничества. Ребята продемонстрировали хорошую подготовку, выносливость, физические возможности и волю к победе», — отметил министр РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков.
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