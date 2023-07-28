Жители Подмосковья смогут бесплатно посмотреть футбольные матчи нового сезона подмосковных клубов

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Бонусом к бесплатному просмотру прямых трансляций матчей станет возможность просмотра обзоров на матчи, подборки с лучшими моментами, студийные выпуски экспертов, послематчевые интервью и многое другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Второй тур Leon-Вторая лига «Б» с участием подмосковных клубов будет проходить с 28 по 30 июля.
В рамках второго тура пройдут 8 матчей.
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