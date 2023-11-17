Жуковские спортсмены завоевали медали на Кубке региона по спортивной аэробике

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Спортсмены из Жуковского завоевали медали на Кубку Московской области по спортивной аэробике. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Спортивные соревнования и награждение победителей прошли в Солнечногорске.
Отмечается, что медали получили воспитанники спортивной школы «Метеор». Так, Полина Лапшина, Иван Моренко и Екатерина Герца завоевали 1-ое место с выступлением трио, 2-ое место в парном выступлении досталось Екатерине Герца и Ивану Моренко. При этом, Екатерине Герца удалось завоевать и 3-е место в сольном выступлении.
Кроме того, в рамках Кубка президент Федерации спортивной аэробики Московской области Александр Жаров вручил удостоверение «Мастер спорта России» Алине Моренко.
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Отмечается, что медали получили воспитанники спортивной школы «Метеор». Так, Полина Лапшина, Иван Моренко и Екатерина Герца завоевали 1-ое место с выступлением трио, 2-ое место в парном выступлении досталось Екатерине Герца и Ивану Моренко. При этом, Екатерине Герца удалось завоевать и 3-е место в сольном выступлении.
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Мелисса Тимофеева