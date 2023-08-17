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Журналист Карпов: Агент Захаряна получит € 2 млн за переход игрока в «Реал Сосьедад»

17 августа 2023, 14:11

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Популярный журналист и блогер Иван Карпов в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа» написал, что все детали, касающиеся перехода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» улажены. По его словам, агент футболиста получит от московского «Динамо» два миллиона евро в качестве комиссионных.

Представители испанского клуба 13 августа заявили, что сделка по переходу российского полузащитника близка к завершению. Однако Захарян не вылетел в Испанию для прохождения медосмотра, как планировалось. 16 августа он даже принял участие в тренировке в составе «Динамо». Появилась информация о проблемах, возникших на завершающей стадии переговоров и касающиеся денежной компенсации агенту игрока.

Теперь, по словам Карпова, все детали и разногласия улажены. Испанский клуб также уже получил уведомление о достижении всех договоренностей. По данным СМИ, «Реал Сосьедад» заплптит за 20-летнего полузащитника сборной России 12 миллионов евро плюс бонусы. За столичный клуб Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.

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#евро
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#информация
#футбол
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В Подмосковье появился не имеющий аналогов в России спорткомплекс для гребного слалома
17 августа 2023, 14:00

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Министр иностранных дел, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров открыл спорткомплекс для гребного слалома в подмосковном посёлке Богородское. Он назвал открытие комплекса историческим событием.
«Впервые канал мирового класса, отвечающий всем международным критериям и даже превосходящий их по некоторым позициям, открывается в нашей стране. Мы долго шли к этой дате, многие годы преодолевали препятствия, которые не были связаны с водными порогами, но требовали мобилизации наших усилий. В итоге нам удалось решить все проблемы», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.
 Лавров добавил, что этот комплекс станет местом проведения соревнований общероссийского и международного масштаба. Главе МИД передали символический ключ от спорткомплекса. Уже на следующей неделе там состоится чемпионат России по гребному слалому.
 
Площадь нового высокотехнологичного комплекса превышает 100 га. Там созданы все условия для подготовки спортсменов к соревнованиям. Обустроен соревновательный канал протяжённостью 340 м, 126-метровый тренировочный канал со стартовыми бассейнами и финишным водоёмом площадью более 55 тыс кв м. 
 
В России этому сооружению нет аналогов, а в мире таких насчитывается не более 10. 
 
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#спорт
#гребля
#московская область
#подмосковье
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«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА
17 августа 2023, 00:27

Фото: iStock/alphaspirit

Победитель Лиги чемпионов сезона 2022-2023 годов английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл испанскую «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА, сообщает «РБК-Спорт». Основное время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти манчестерский клуб оказался сильнее — 5:4.
Изначально матч должен был пройти в Казани, однако УЕФА из-за событий на Украине перенес его в Пирей.

Матч за Суперкубок УЕФА проводят в начале каждого футбольного сезона между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона. Интересно, что «Севилья» участвовала в подобных играх уже семь раз, но при этом выиграть смогла лишь однажды — в 2006 году, в то время как «Манчестер Сити» сумел выиграть Суперкубок буквально с первого раза.

При этом тренер англичан Хосеп Гвардиола стал первым в истории футбольным тренером, выигравшим Суперкубок УЕФа с тремя разными командами: до этого ему удавалось сделать подобное с «Барселоной» (дважды) и «Баварией».

Напомним, в прошлом году «горожане» сделали так называемый требл — выиграли сразу три трофея. Они победили в чемпионате и Кубке Англии, а также выиграли Лигу чемпионов, одолев в финале итальянский «Интер». Эрлинг Холланд в прошедшем розыгрыше главного европейского турнира забил 12 мячей.

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#футбол
#уефа
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Российская шахматистка Горячкина одержала победу и вышла в финал Кубка мира
16 августа 2023, 20:06

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Российская шахматистка Александра Горячкина одержала победу над китаянкой Тань Чжунъи в полуфинале Кубка мира. Об этом сообщает РИА Новости.
Накануне, 15 августа, российская спортсменка обыграла китаянку в первом полуфинале. Сегодняшняя игра завершилась вничью на 66-м ходу.

Ранее украинская шахматистка Анна Музычук и болгарская спортсменка Нургюл Салимова также завершили игру вничью.

В четверг, по итогам тай-брейка, будет определена дальнейшая соперница Александры Горячкиной.

Напомним, что Кубок мира проходит в Баку. Он стартовал 29 июля. В конце соревнований будет определено, кто пойдёт на турнир, чтобы получить звание чемпиона мира. Российские и белорусские шахматисты участвуют в нейтральном статусе.

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#шахматы
#кубок мира
#россия
#китай
#победа
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Президент Федерации борьбы России прокомментировал отказ украинцев жать руки россиянам
16 августа 2023, 19:25

Фото: istockphoto/Vitalij Sova

Украинские спортивные чиновники рекомендовали своим борцам, участвующим в юниорском чемпионате мира, отказаться от традиционных рукопожатий перед и после схватки, если соперником будет россиянин. Это решение прокомментировал президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Маммиашвили.
В апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Еще до этого комитет по делам молодежи и спорта Верховной рады Украины обращался к различным международным спортивным федерациям с предложением отменить обязательные поклоны и рукопожатия в тех турнирах, где украинцы выступают вместе с россиянами и белорусами. Международные спортивные организации такого решения не приняли, но украинские спортивные чиновники практически заставили своих спортсменов отказаться от обмена приветствиями с россиянами.

Комментируя это решение, Михаил Маммиашвили с горечью констатировал, что безумию нет предела. Он отметил, что российская сторона не собирается жаловаться по этому поводу. Надо просто быть сильными и побеждать на борцовском помосте. А спорт должен быть вне политики, о чем украинцы, да и многие спортивные чиновники из других стран давно уже забыли.

Ранее Михаил Маммиашвили прокомментировал состав на молодежный чемпионат мира, заявленный сборной Франции. В команду вошли исключительно этнические чеченцы. Президент Федерации борьбы России с юмором отметил, что здесь как раз все на своих местах. Французы пусть ходят по гей-парадам, а чеченцы вместо них будут заниматься мужским делом — бороться.

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#спорт
#президент
#чемпионат мира
#чиновники
#борьба
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Дзюбу наказали за хамство в адрес журналиста
Дзюбу дисквалифицировали на два матча и оштрафовали из-за угроз журналисту
16 августа 2023, 15:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Нападающего московского футбольного клуба «Локомотив» Артёма Дзюбу дисквалифицировали на два матча и арестовали на 50 тысяч рублей из-за угроз в адрес журналиста. Об этом в беседе со СМИ сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Уточняется, что футболисту дан испытательный срок до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Дзюба вступил в конфликт с журналистом, в ходе которого нагрубил корреспонденту и пообещал «засунуть ему телефон в одно место», если тот ещё раз подойдёт к нему. Причиной столь вспыльчивой реакции футболиста стал неприятный вопрос журналиста. В связи с этим происшествием КДК РФС принял соответствующие меры в качестве наказания.

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#наказание
#футбол
#конфликт
#журналист
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Спортивный врач рассказал, как правильно тренироваться в жару без вреда для здоровья
Спортивный врач Мелехин рассказал о правилах тренировки в жаркую погоду
16 августа 2023, 14:44

Фото: IStock/Maksym Belchenko

Сильная жара обрушится на жителей Москвы с 16 по 18 августа. Днём температура воздуха достигнет +31. Спортивный врач Илья Мелехин напомнил, что в такую погоду тренироваться по особым правилам, чтобы не навредить организму. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
По словам специалиста, тренироваться нужно в определённое время, когда солнце находится не в активной фазе. Самым опасным временем считается период с 11 до 15 часов.
«Если вы любитель и можете потренироваться рано утром или вечером, лучше тренироваться в это время», — сказал врач.
При тренировках в жару нужно помнить и об одежде. Илья Мелехин отметил, что форма не должна быть синтетической. Одежда должны быть свободной, чтобы потоотделение работало правильно.

Также важно не забывать про питьевой режим во время тренировки в жаркую погоду. Можно взять с собой обычную воду без газа, либо спортивный напиток.
«Пьём не по жажде, а по периодичности. Например, пробежал два круга, — сделал один глоток, ещё два круга пробежал, – сделал один глоток. Это примерно, потому что точного расчёта, сколько нужно пить человеку во время тренировки, нет. Но когда у человека появляется жажда, значит организм уже кричит, что ему нужно пить», — отметил спортивный врач.
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Илья Мелехин призвал также не тренироваться на голодный желудок. По его словам, без еды от тренировки не будет пользы.
«Если тренировка интенсивная, то тренироваться нужно через 1,5 часа после еды, — заметил эксперт. — Если мы говорим, например, об утренней пробежке, то можно с утра съесть батончик, булочку или что-то углеводное. И пока собираетесь, пройдёт минут 20, и как раз можно будет бегать».
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#солнце
#врач
#тренировки
#жара
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Арсен Захарян вернулся к тренировкам с основным составом «Динамо»
16 августа 2023, 14:27

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Полузащитник сборной России Арсен Захарян тренируется с основным составом московского «Динамо» в рамках подготовки к матчу пятого тура «Мир Российской премьер-лиги». Ранее тренер «бело-голубых» Марцел Личка говорил, что футболист уже на 99% является игроком испанского клуба «Реал Сосьедад».
Генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров рассказывал, что Захарян 13 августа должен был улететь в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта, передает «Матч ТВ». Однако в пресс-службе «Динамо» подтвердили, что полузащитник тренируется в составе команды и у него действующий контракт с клубом. Однако уточнили, что все детали перехода с испанцами уже согласованы.

От дополнительных комментариев ситуации в «Динамо» отказались, сославшись на то, что ее развитие будет зависеть от действий третьих лиц. Возможно, разногласия возникли при согласовании условий личного контракта Арсена Захаряна и испанского клуба.

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Лионель Месси стал третьим в списке лучших бомбардиров «Интер Майами»

#матч
#контракт
#развитие
#футбол
#клуб
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Российский теннисист Рублев проиграл третий матч подряд
Андрей Рублев проиграл финну Руусувуори во втором круге турнира в Цинцинатти
16 августа 2023, 08:34

Фото: istockphoto/RECSTOCKFOOTAGE

В игре Андрея Рублева наметился явный спад. Российский теннисист проигрывает уже в третьем матче подряд на разных турнирах. На этот раз он уступил в трех сетах финну Эмилю Руусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» в американском Цинцинатти.
Эта неприятная серия началась на турнире в Гамбурге, где Рублев во втором круге проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру со счетом 2:6, 2:6. Затем случился неожиданный и неприятный вылет от никому не известного американца Маккензи Макдональда, который в первом же круге турнира в Торонто обыграл Андрея со счетом 6:4, 6:3.

И вот снова поражение в первом же матче турнира ATP Western & Southern Open с призовым фондом 6,6 миллиона долларов. Это был матч второго круга, но для Рублева — первый, так как сеянные игроки начинали соревнования сразу с 1/16 финала. Игра с Руусувуори была равной, а брейков Андрей сделал даже больше — семь против шести у соперника. И взял свой сет, реализовав этот самый лишний шанс на подаче соперника — 7:5. Но зато финн выиграл оба тай-брейка. 12:10 в первом сете и 7:3 — во втором. Следующим соперником Руусувуори будет победитель матча Попырин - Харри. А Рублев будет анализировать ошибки и готовиться к следующему турниру.

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#матч
#игра
#соревнования
#теннис
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Лионель Месси стал третьим в списке лучших бомбардиров «Интер Майами»
Лионель Месси забил в седьмом матче подряд
16 августа 2023, 08:09

Фото: istockphoto/alphaspirit

Лионель Месси в футболке «Интер Майами» забил в седьмом матче подряд. Теперь на его счету девять забитых мячей и он вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров команды, обойдя полузащитника Роберта Тэйлора.
В ночь на 16 августа по московскому времени «Интер Майами» встречался в полуфинальном матче Кубка Лиг MLS + MX с командой «Филадельфия Юнион», которая в прошлом сезоне только в серии пенальти уступила в финале главного турнира «Лос-Анджелес Гэлэкси». Тем не менее, команда великого аргентинца обыграла соперника со счетом 4:1. Месси забил дальним ударом, сделав счет 2:0. Третий гол на счету бывшего партнера Лео по «Барселоне» Жорди Альбы. «Интер Майами» уверенно вышел в финал Кубка Лиг.

В конце августа возобновится основной турнир чемпионата MLS, в котором команда Месси занимает последнее место. Впрочем, если аргентинец сохранит скорострельность, которую он демонстрирует в кубковом турнире, то попадание «Интера» в плей-офф не станет сюрпризом. Тем более, на помощь аргентинцу подъехали Серхио Бускетс и Жорди Альба, хорошо знакомые ему по совместным выступлениям за «Барселону».

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