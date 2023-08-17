Журналист Карпов: Агент Захаряна получит € 2 млн за переход игрока в «Реал Сосьедад»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Популярный журналист и блогер Иван Карпов в своем телеграм-канале «Инсайды от Карпа» написал, что все детали, касающиеся перехода Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» улажены. По его словам, агент футболиста получит от московского «Динамо» два миллиона евро в качестве комиссионных.
Теперь, по словам Карпова, все детали и разногласия улажены. Испанский клуб также уже получил уведомление о достижении всех договоренностей. По данным СМИ, «Реал Сосьедад» заплптит за 20-летнего полузащитника сборной России 12 миллионов евро плюс бонусы. За столичный клуб Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.
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