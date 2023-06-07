Журналист Локалов рассказал о состоянии российских футбольных клубов на фоне санкций

Фото: фотобанк Московской области
Журналист Локалов: «Российские клубы чувствуют себя вполне комфортно»
Журналист Артём Локалов заявил, что несмотря на антироссийские санкции, которые затронули и спорт, российские футбольные клубы справляются и чувствуют себя неплохо.
Он отметил, что клубы получают значительные средства от букмекеров или от государственных компаний. При этом, журналист подчеркнул, что иностранные футбольные власти буквально «узаконили грабеж российских клубов».
Ранее в Российской премьер-лиге был объявлен лучший вратарь сезона 2022/2023. Им стал 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Награду лучшего нападающего сезона вручили форварду «Зенита» Малкому, а другой футболист петербургской команды, Дуглас Сантос, победил в номинации «Защитник сезона». Лучшим полузащитником был признан игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.
«Российская премьер-лига не особенно заметила те изменения, которые произошли. Если говорить про финансовую составляющую — российские клубы чувствуют себя вполне комфортно, получая те же спонсорские деньги, которые они получали и раньше», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Локалов.
Ранее в Российской премьер-лиге был объявлен лучший вратарь сезона 2022/2023. Им стал 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Награду лучшего нападающего сезона вручили форварду «Зенита» Малкому, а другой футболист петербургской команды, Дуглас Сантос, победил в номинации «Защитник сезона». Лучшим полузащитником был признан игрок «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Мелисса Тимофеева