Журналист Романо: Захарян отправится в «Реал Сосьедад» 18 августа

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Полузащитник «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян уже 18 августа может отправиться в Испанию для завершения своего перехода в клуб «Реал Сосьедад». Об этом в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.
Представители испанского клуба 13 августа заявили, что сделка по переходу российского полузащитника близка к завершению. Однако позже появилась информация о проблемах, возникших на завершающей стадии переговоров и касающиеся денежной компенсации агенту игрока. 16 августа Захарян даже принял участие в тренировке в составе «Динамо». Но теперь все разногласия улажены, как сообщил спортивный журналист и блогер Иван Карпов.
По данным СМИ, «Реал Сосьедад» заплатит за 20-летнего полузащитника сборной России 12 миллионов евро плюс бонусы. За столичный клуб Захарян провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач.
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