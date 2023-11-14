Журова допустила бегство спортсменов с Украины

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Депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что продолжение бегства спортсменов с Украины в дальнейшем возможны, однако перехода их на российскую сторону всё ещё не наблюдается.
«Тут вопрос стоит скорее о гражданах. Да, возможно, некоторые спортсмены и будут убегать. Но мы не видим пока, что украинские легкоатлеты переходят в Россию. Наоборот, они говорят не очень приятные вещи в наш адрес», — прокомментировала в беседе с RT Журова.
Ранее Светлана Журова заявила, что поступок украинских игроков мини-футбольного клуба «Хит», когда они отказались жать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов, является ненормальным.
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