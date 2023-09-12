Журова допустила создание новой организации на замену МОК

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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что вместо Международного олимпийского комитета (МОК) в перспективе может быть создана другая организация.
«Не думаю, что Международный олимпийский комитет сейчас деградировал полностью, но он близок к этому. Они сейчас попирают олимпийскую хартию. Приход новой структуры на его место возможен. Но тут будет иметь значение статус соревнований для спортсменов — что в их глазах будет выше и к чему это приведёт. При этом надо понимать, что не все это поддержат, в частности США и ряд стран Европы», — прокомментировала в беседе с RT Журова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам надо ехать в Париж как индивидуальным атлетам. По мнению пресс-секретаря президента РФ, российской сборной необходимо сохранить очень высокий уровень в спорте. Песков отметил, что поддержание уровня без международных стартов невозможно.
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