Журова: Франции придётся запросить помощь для безопасности на Олимпиаде

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Депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение о том, что Франция может запросить дополнительную помощь в организации безопасности во время летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
«Франция примет совершенно другие меры по организации безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, чем она это делает в футбольном первенстве. Скорее всего, ей даже придётся запросить помощь, в чём ей окажут содействие. Но Олимпиада всегда проходит с более сдержанными эмоциями у болельщиков, так как там нет такого принципиального соперничества между командами», — пояснила в беседе с RT Журова.
При этом, она подчеркнула, что основное внимание во время Олимпиады будет уделено именно безопасности спортсменов, чем, по мнению Журовой и объясняется отказ Парижа принимать представителей России.
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