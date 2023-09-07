Журова: «Паралимпийский комитет особенно политизирован»

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«Это политизированная вещь, даже больше, чем в олимпийском движении. Паралимпийский комитет особенно политизирован. И в их сознании, видимо, сложилось так, что Россия не просто гордится своими паралимпийцами, а что это её особая гордость. И раз это особая гордость, то надо её убрать», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Журова.
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