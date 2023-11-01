Журова: Поступки украинских спортсменов в отношении российских — ненормальные

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«Полагаю, что всем в мире уже начинают надоедать неуважительные демонстрации со стороны украинских спортсменов. Их поступки не имеют ничего общего с нормальными человеческими отношениями», — отметила в беседе с RT Журова.
Она напомнила, что подобные выходки украинских спортсменов случаются уже не в первый раз. При этом, парламентарий заверила, что среди западных стран ещё остались те, которые не примешивают политику к спорту.
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