Журова: Поступки украинских спортсменов в отношении российских — ненормальные

В ноябре в Клину пройдет масштабный фестиваль единоборств. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль пройдет в ледовом дворце спорта им. В. Харламова 11 ноября в 14:00.

Стать участником фестиваля сможет любой желающий.

В рамках фестиваля гостей ждут показательные бои и выступления спортсменов-единоборцев, а также мастер-классы от бойцов смешанных единоборств и разных стилей, самбистов, кик-боксеров и каратистов.

Также любой желающий сможет испытать свои силы и выносливость в жиме лежа и рывке гири. Кроме этого на фестивале можно будет измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.

Стоит отметить, что специальными гостями фестиваля стали Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» и спортсмен-экстремал Сергей Чуприна. Мужчины прокажут гостям и участникам сценический силовой экстрим.

Кроме того, у всех желающих будет возможность попробовать свою силу в жиме лежа, рывке гири, а также измерить мощь своего удара и поучаствовать в лотерее.



