Журова усомнилась в допуске сборных РФ U-17 от УЕФА

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Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не верит в допуск Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) мужских и женских юниорских сборных России к отборочным турнирам предстоящего первенства Европы 2024 года.
«Думаю, что наши футбольные сборные никуда не вернутся. Там будут сплошные бойкоты, и организаторы пойдут на поводу у них, потому что все откажутся с нами играть. Или организаторы откажут нашим ребятам в визе, и они не смогут приехать на отборочные соревнования. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями», — отметила в беседе с Газета.ру Журова.Читайте также:
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