«Зоркий-М» досрочно завоевал бронзу чемпионата Подмосковья по футболу в Лиге А

Фото: администрация г. о. Красногорск
«Третий сезон подряд «Зоркий» завершает областной футбольный чемпионат на призовых местах. В 2021 году наши парни взяли бронзу, а 2022-м – золото. Начинаем готовиться к следующим играм», – сказал депутат Госдаумы Сергей Колунов.Гендиректор ФК «Зоркий» Алексей Алексеев назвал третье место в чемпионате очередным успехом «Зоркого».
«С июня по сентябрь молодёжка провела беспроигрышную серию, которая составила 11 матчей. За тур до конца команда «Зоркий-М» пропустила всего 22 гола. Это лучший показатель среди всех команд в чемпионате Московской области Лиги А», – отметил Алексеев.Костяк молодёжного «Зоркого» составляют воспитанники клуба. Средний возраст команды 21 год. Сезон футболисты из Красногорска завершат 28 октября матчем против «Сатурна-2» в Раменском.
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