​Звёзды футбола впервые сыграют с любителями из Каширы в проекте «Выходи во двор»

Кашира впервые примет матч проекта «Выходи во двор», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области 17 июня команда «Легенды футбола» встретится с любительской сборной на стадионе «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева.



Во втором летнем сезоне на счету звёзд - победный дубль после матчей в Краснознаменске и Люберцах. В Кашире, как всегда, капитаном команды выступит обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев. Основу легенд составят Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Василий Иванов и Александр Филимонов.





