180 тысяч на одного: в АТОР раскрыли цены на новогодние праздники в России и за границей

В этом году спрос на туры в Валкий Устюг вырос на 30%, а в горном кластере Сочи ожидают рекордное количество гостей на новогодние праздники – порядка 200 тысяч человек. Об этом «Радио 1» рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.