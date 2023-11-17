20 россиян сняли с рейса в Аргентину без объяснения причин

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Причиной могло быть введение аргентинскими властями дополнительного контроля из-за наплыва россиянок, которые хотят рожать в латиноамериканской стране.
«Решение о запрете принимала миграционная служба Аргентины», —рассказали Telegram-каналу в авиакомпании.Также сообщалось, что 17 ноября двое россиян не улетели из Дубая в Рио-де-Жанейро. В посольстве Бразилии в Москве не знают деталей ситуации.
Российских туристов сняла с рейса и авиакомпания Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест на борту. Перевозчик заявил, что самолет пришлось заменить, но второй лайнер оказался меньше, и некоторых пассажиров не получилось разместить.
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