90-летний японец добрался до вершины Фудзи в инвалидной коляске

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90-летний японский альпинист Юитиро Миура совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске.
Агентство Киодо пишет, что финальный этап восхождения 90-летнего альпиниста на Фудзи стартовал с девятой базы в 05:15 по местному времени. Во время подъёма японец находился в специальной инвалидной коляске, созданной для альпинизма. Её с помощью веревок толкали несколько человек.
Группа достигла вершины через 2 часа после начала подъема. На вершине Миура встретился с учениками международной старшей школы Clark Memorial. Там он занимает должность почетного директора.
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Группа достигла вершины через 2 часа после начала подъема. На вершине Миура встретился с учениками международной старшей школы Clark Memorial. Там он занимает должность почетного директора.
«Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину», - сказал альпинист.В 2013 году Юитиро Миура стал самым возрастным альпинистом, совершившим восхождение на Эверест.
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Мария Фирсова