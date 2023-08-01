Абхазия в 20 раз увеличила штраф за прогулки в купальнике по городу

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В Абхазии до 6 тысяч рублей вырос штраф за появление на улицах в купальниках и с голым торсом. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра внутренних дел Абхазии Беслан Чкадуа.
Во всех городах республики появятся таблички с информацией об увеличении суммы штрафа за неподобающий вид.
Уточняется, что штрафы будут действовать во всех зонах города, кроме пляжей и мест для купания.
До этого туристы выплачивали штраф в 300 рублей, нововведение подняло его в 20 раз.
Ранее руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская заявила, что в 2023 году отдых в Абхазии впервые стал стоить дороже, чем отпуск в пятизвёздочном отеле в Египте. Путёвка для двух взрослых и ребёнка обойдётся в 280 тысяч рублей, а раньше можно было приобрести её за 120-150 тысяч рублей.
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Уточняется, что штрафы будут действовать во всех зонах города, кроме пляжей и мест для купания.
Ранее руководитель турагентства «Сирена Тревэл» Юлия Ржевская заявила, что в 2023 году отдых в Абхазии впервые стал стоить дороже, чем отпуск в пятизвёздочном отеле в Египте. Путёвка для двух взрослых и ребёнка обойдётся в 280 тысяч рублей, а раньше можно было приобрести её за 120-150 тысяч рублей.
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Анастасия Чинкова