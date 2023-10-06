«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

«Узнав, что я прибыл из России, он резко сменил выражение лица и начал читать нравоучения о том, какие же мы все-таки ужасные нелюди», —говорит турист.

«В общем, решил я заплатить эти 600 лир, лишь бы он отстал от меня, и в этот же день завел себе Istanbul Сard», —рассказал турист.

Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. Такой историей российский турист поделился с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен», пишет «Лента. Ру». Автор отзыва сообщил, что по дороге водитель интересовался, откуда он приехал.А в конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.Ранее российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки. Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.