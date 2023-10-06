«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

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С 30 октября будут запущены прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет.
РИА Новости пишет, что «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на курорт Таиланда остров Пхукет с 30 октября. Регулярные рейсы будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Билеты уже продаются.
В осенне-зимнем расписании рейсы запланированы на понедельники и четверги, обратный вылет стоит по понедельникам и пятницам. Ранее «Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Таиланда – Бангкок. Полеты стартовали 2 октября.
Ранее туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде. Тревел-блогерша из России сняла квартиру в дешевом жилом комплексе в Таиланде и поделилась эмоциями.
По словам путешественницы, аренда такого жилья в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.
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В осенне-зимнем расписании рейсы запланированы на понедельники и четверги, обратный вылет стоит по понедельникам и пятницам. Ранее «Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Таиланда – Бангкок. Полеты стартовали 2 октября.
«Я каждый день выхожу из дома и говорю: «Боже, какая красота! Как же мне повезло тут жить!», — так девушка описывает свои впечатления.Девушка рассказывает, что в тайском ЖК был бассейн с фонтанами, зона отдыха с шезлонгами, беседками, парковка, спортзал. А на территории комплекса были садовники, уборщики и охрана. Также в кондоминимуме есть мангал и плита на улице, прачечная, общественная зона с кофейным автоматом, книгами.
По словам путешественницы, аренда такого жилья в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.
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Мария Фирсова