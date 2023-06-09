Аксенов предсказал «урезанный» курортный сезон в Крыму

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По его словам, сезон этого года глобальным не станет. Причиной окажутся, в том числе, проблемы с транспортом, потому что на территории Крыма не работает аэропорт.
«Поездами мы максимум 1,5 млн туристов перевезем в данном случае, автомобильным транспортом вот люди едут», - уверен Аксенов.
Он также подчеркнул, что на курортном сезоне скажется и повестка. Глава республики выразил уверенность в том, что жизни туристов ничто не угрожает, потому что безопасность региона организована на самом высоком уровне.
«Сезон в этом году проведем в очень урезанном варианте, не сомневаюсь», - подытожил Аксенов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин понадеялся на скорое освобождение Марьинки.