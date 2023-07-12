Алтай стал самым востребованным в России направлением приключенческого туризма

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Исследования сервиса бронирования отелей МТС Travel, туроператора RussiaDiscovery и Российского союза туриндустрии показало, что Республика Алтай стала самым популярным направлением для приключенческого туризма в России.
Также в топ самых востребованных путешествий к природным и часто труднодоступным достопримечательностям вошли Дагестан, Северная Осетия, Адыгея и Карелия.
При этом, наиболее популярной достопримечательностью приключенческого туризма стал Сулакский каньон в Дагестане.
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«На пять данных регионов суммарно приходится 75% от рассмотренного приключенческого турпотока с марта по июнь этого года, что объясняется сезонностью», — приводит Газета.ру данные исследования.
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Мелисса Тимофеева