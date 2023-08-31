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Американец случайно поймал огромного метрового окуня и установил новый рекорд

31 августа 2023, 11:51
Фото: iStock/Marek Trawczynski

Фото: iStock/Marek Trawczynski

Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска.
KTUU-TV сообщает, что рекорд 28 июля установил Кит Деграфф, решивший порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и друзьями. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.
«Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», —вспоминает Деграфф.

Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.
«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня. У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, живущую на глубине около 300 метров»,-рассказал Кит Деграфф.
Специалисты заявляют, что возраст рыбы, которую выловил рыбак, составляет от 60 до 120 лет. Алеутский морской окунь обитает в Тихом океане от берегов Японии до Берингова моря. Данный вид считается одним из самых долгоживущих животных на земле. Максимальный возраст, который смогли зафиксировать учёные, составляет 205 лет.

Ранее в США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд. Аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк на реку Язу 25 августа. Им встретились несколько 3-метровых рептилий, но они хотели побить прежнее достижение, поэтому искали более крупных аллигаторов. Вскоре охотники встретили такую особь.

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#охота
#охотники
#сша
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90-летний японец добрался до вершины Фудзи в инвалидной коляске
31 августа 2023, 10:09

Фото: iStock/blew_i

90-летний японский альпинист Юитиро Миура совершил восхождение на гору Фудзи в инвалидной коляске.
Агентство Киодо пишет, что финальный этап восхождения 90-летнего альпиниста на Фудзи стартовал с девятой базы в 05:15 по местному времени. Во время подъёма японец находился в специальной инвалидной коляске, созданной для альпинизма. Её с помощью веревок толкали несколько человек.
 
Группа достигла вершины через 2 часа после начала подъема. На вершине Миура встретился с учениками международной старшей школы Clark Memorial. Там он занимает должность почетного директора.
 
«Благодаря всем я смог осуществить свою мечту и покорить вершину», - сказал альпинист.
В 2013 году Юитиро Миура стал самым возрастным альпинистом, совершившим восхождение на Эверест.

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#япония
#пенсионеры
#альпинист
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В США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд
30 августа 2023, 19:43

Фото: iStock/alan64

В США охотники на аллигаторов поймали 4-метровую особь и установили новый рекорд Миссисипи.
WFTV пишет, что аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк на реку Язу 25 августа. Им встретились несколько 3-метровых рептилий, но они хотели побить прежнее достижение, поэтому искали более крупных аллигаторов. Вскоре охотники встретили такую особь.
 
Аллигатор оказался очень сильным и несколько раз срывался с крючка. Охотники сражались с ним около 6 часов.  Битва шла до половины четвертого утра. Аллигатор оказался длиной 4,3 м и весом 364 кг. Животное оказалось на 7 см длиннее предыдущего самого длинного аллигатора Миссисипи, пойманного в 2017 году.
 
«Мы знали, что аллигатор большой, но были просто поражены, насколько огромными оказались его спина и голова. Сюрреализм какой-то. В этом году мы закончили гоняться за крупняком. Я бы даже сказал, что можно карьеру завершать, если честно», —сказал охотник Дон Вудс.
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#охота
#сша
#рекорд
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Туристка из Испании побывала в Сочи и раскритиковала россиянок
30 августа 2023, 19:29

Фото: istockphoto/Galina Zhigalova

Испанка назвала россиянок не самыми умными женщинами.
Испанка, отдохнув в Сочи, раскритиковала россиянок за их отношение к мужчинам, пишет портал «Сочи24».
 
«Может быть, в России женщины и самые красивые, но, по мне, так не самые умные», —заявила туристка. Испанку огорчили зацикленность женщин на мужчинах и готовность россиянок терпеть неудобства и жертвовать карьерой.
Европейка назвала отношение россиян к иностранцам доброжелательным, но считает, что знакомиться с местной культурой лучше в Санкт-Петербурге. По её словам, она не пожалела об отпуске в Сочи, но больше на этот курорт не вернулась бы.

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На Бали полиция задержала россиянку из-за истерики в магазине

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#сочи
#женщины
#отношения
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На Бали полиция задержала россиянку из-за истерики в магазине
30 августа 2023, 18:05

Фото: istockphoto/znm

Российская туристка устроила в магазине истерику, после чего её задержали полицейские на индонезийском острове Бали.
Портал Nusa Bali пишет, что жители района Южная Кута вызвали полицию, когда увидели женщину, которая танцевала, кричала и снимала с себя одежду в магазине на улице Джалан Бали Клиф.
 
«Она продолжила сопротивляться, поэтому наши полевые офицеры сразу же надели на нее наручники», —сообщил полицейский Агунг Кетут Сурьянегара.
Женщина оказалась россиянкой. Её отвезли в больницу для обследования на предмет психических отклонений. После медицинской экспертизы её придётся встретиться с сотрудниками иммиграционной службы.

Ранее сообщалось, что экс-жена Гуфа Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали. По словам Айзы, она наехала на мотоцикл с человеком, и это её первая авария на острове. Блогерша решила поехать по короткой, но узкой дороге домой. Ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другую машину. Отъехав, она услышала «жесткий хруст». Пострадавшим оказался русский турист.

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В США скат-хвостокол вонзил ядовитый шип в спину туристки

В Гватемале проснулся смертоносный вулкан Фуэго
#полиция
#туризм
#туристы
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В Гватемале проснулся смертоносный вулкан Фуэго
30 августа 2023, 17:41

Фото: iStock/longtaildog

Фуэго располагается в западной части Гватемалы.
Вулкан возвышается почти на 4 тысячи метров над уровнем моря. Он окружён вулканическим каскадом. Вулкан очень активный и привлекает туристические толпы.
 
5 лет назад извержение вулкана явилось настоящей катастрофой для местных жителей. А сейчас с помощью дрона люди могут увидеть, как Фуэго изящно просыпается и демонстрирует свой неспокойный характер.
 
Ранее сообщалось, что мальчик упал в кратер вулкана, когда гулял с семьёй. Ребёнок подошел к самому краю кратера вулкана Кситле, не удержался и упал с 50-метровой высоты. Возможной причиной падения стали дожди, обрушившиеся на регион. Из-за них земля возле кратера стала скользкой.

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#новости
#природа
#туризм
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Этим летом увеличилось число поездок россиян в Дагестан
30 августа 2023, 17:05

Фото: istockphoto.com/znm

Количество поездок туристов в Дагестан выросло на 20% по сравнению с прошлым годом, регион стал вторым в Северо-Кавказском федеральном округе по посещаемости этим летом. Об этом сообщили в сервисе бронирования отелей МТС Travel.
При этом, Северный Кавказ в целом в этом году посетило на 15% туристов, чем в прошлом.

Как передаёт Газета.ру, средняя продолжительность путешествия по Дагестану этим летом составила пять дней. Наиболее часто в регион приезжали отдыхать в июле.

Отмечается, что наибольшее число туристов, посетивших Дагестан, приехали из Москвы (19%), Ставропольского края (8%), Чеченской республики (8%) и Кубани (6%).

До этого сообщалось, что в России набирает популярность санаторный отдых. Медицинский туризм начал набирать популярность ещё в период коронавируса, когда люди отправились поправлять здоровье. Сейчас санатории переживают вторую волну популярности, когда зарубежные поездки стали недоступны для многих россиян.

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В России набирает популярность санаторный отдых
 
#россия
#туризм
#регион
#путешествия
#дагестан
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В США скат-хвостокол вонзил ядовитый шип в спину туристки
30 августа 2023, 14:36

Фото: iStock/VILevi

Кристи О''Брайен вместе с мужем приехала отдохнуть на один из пляжей города Раскин (Флорида).
WTVT сообщает, что американка вошла в воду по колено, когда вздрогнула от сильного укола в спину. Женщина выбежала из воды и поняла, что её атаковал скат-хвостокол, который вонзил шип в спину и повис на плече.
 
Спасатели отрезали хвост ската, а врачи в больнице извлекли шип из спины О'Брайен. Он вошел под кожу почти на 10 см и чуть не задел лёгкое. Женщина будет находиться в больнице неделю, чтобы медики полностью вывели яд животного из организма.

Скаты-хвостоколы обычно не нападают на людей, но могут атаковать, если на них наступить. Яд ската опасен и может вызывать спазмы, рвоту, мышечный паралич. Человек даже может умереть. Но данные животные классифицируются учёными как неагрессивные и не представляющие прямой угрозы для людей.

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#туризм
#туристы
#животные
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У жителей Подмосковья появится возможность посетить Дом Сурановых в Коломне
2 сентября состоится праздничное открытие Дома Сурановых
29 августа 2023, 18:07

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

2 сентября 2023 года в рамках Международного яблочно-книжного фестиваля состоится праздничное открытие Дома Сурановых.
С 8 сентября можно посетить дом тремя способами на выблор. Об этом сообщает пресс-служба яблочно-книжного фестиваля. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. 

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

Дом Сурановых был построен в 1799 году и расположен сейчас в самом центре исторической Коломны. Дом отреставрировали и сейчас он открывает свои двери путешественникам, желающим переместиться во времени и пространстве –– в Коломну полуторавековой давности.

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

Жалающие смогут посетить дом тремя способами, различными по продолжительности и степени погружения: Неурочный визит «Вне игры», который длится 30 минут – самый свободный способ познакомиться с Домом, когда вы проходите как тени и можете самостоятельно, без сопровождения историков знакомиться с пространствами дома, где оживает история. Гостевой визит «На игре» по продолжительности 90 минут позволит туристам погулять по Дому Сурановых и познакомиться с одним из его обитателей – гувернанткой, горничной или дядькой-денщиком. Гости осмотрят все комнаты, узнают об особенностях купеческого быта, традициях семьи и продегустируют подлинно сурановские лакомства. Также, есть программа Жизнь в Доме «Не игра», где гости смогут насладиться историей в течение 30 часов. Это максимальное погружение в купеческий быт 1890 года, где вы сможете, на время забыть о современных проблемах, положив свой гаджет в сейф, переодевшись в одежду конца XIX века и пожить в течение суток в историческом доме. Все жители Дома Сурановых живут по четкому распорядоку дня и занятий купеческой семьи 1890 года. Эту программу могут выбирать пары или семьи с детьми, до 5 человек, включая бабушек и дедушек. 

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля
 
Проекты «Жизнь коломенская. Не игра» и «Жизнь коломенская. День и ночь» осуществляются Коломенским центром познавательного туризма «Коломенский Посад» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.  

Фото: пресс-служба яблочно-книжного фестиваля

Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский Посад» занимается общим развитием исторической составляющей города – Коломенского посада. Центр проводит социокультурные исследования, проекты по реставрации исторических точек и приспособление их под новые задачи, музеи, арт-пространства, кафе и образовательные центры. «Коломенский Посад» активно принимает участие в восстановлении традиционных производств и ремёсел, в реновации городской среды с акцентом на наследие и символические ресурсы. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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«Россия» возобновит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай к началу бархатного сезона в ОАЭ
28 августа 2023, 20:00

Фото: iStock/aapsky

Авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») с 30 сентября начнёт запускать ежедневные прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Такая мера связана с наступлением в Объединённых Арабских Эмиратах бархатного сезона, что привлечёт туда большое количество туристов.

Полёты будут осуществляться на самолётах Airbus 319 из аэропорта Пулково в аэропорт Аль-Мактум.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Победа» (входит в «Аэрофлот») начнёт запускать прямые рейсы из Волгограда в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Продажа билетов на официальном сайте компании уже ведётся.

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