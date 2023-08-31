Американец случайно поймал огромного метрового окуня и установил новый рекорд

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Кит Деграфф выловил алеутского морского окуня длиной более метра и случайно побил рекорд штата Аляска.
KTUU-TV сообщает, что рекорд 28 июля установил Кит Деграфф, решивший порыбачить в проливе Принс-Уильям вместе с невестой и друзьями. Первые 3 часа рыбакам совсем не везло. Потом Деграфф забросил наживку на глубину примерно 300 метров и почувствовал, что клюнула крупная рыба.
Когда мужчина вытащил рыбу на борт лодки, выяснилось, что добычей стал алеутский морской окунь длиной 106 см. Он весил более 19 кг. Таким образом американец побил рекорд Аляски, который был установлен в 2013 году. Тогда другой рыбак выловил особь весом 17,7 кг.
Ранее в США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд. Аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк на реку Язу 25 августа. Им встретились несколько 3-метровых рептилий, но они хотели побить прежнее достижение, поэтому искали более крупных аллигаторов. Вскоре охотники встретили такую особь.
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«Улов оказался таким огромным, что я сначала принял его за палтуса», —вспоминает Деграфф.
«Самое забавное в этой истории то, что я рыбачил таким образом, чтобы поймать что угодно, кроме окуня. У меня были только крючки и наживка, и я надеялся поймать черную треску или другую рыбу, живущую на глубине около 300 метров»,-рассказал Кит Деграфф.Специалисты заявляют, что возраст рыбы, которую выловил рыбак, составляет от 60 до 120 лет. Алеутский морской окунь обитает в Тихом океане от берегов Японии до Берингова моря. Данный вид считается одним из самых долгоживущих животных на земле. Максимальный возраст, который смогли зафиксировать учёные, составляет 205 лет.
Ранее в США охотники 6 часов сражались с огромным аллигатором и установили рекорд. Аллигатора сумели выловить Таннер Уайт, Дон Вудс, Уилл Томас и Джоуи Кларк на реку Язу 25 августа. Им встретились несколько 3-метровых рептилий, но они хотели побить прежнее достижение, поэтому искали более крупных аллигаторов. Вскоре охотники встретили такую особь.
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Мария Фирсова