Американка сэкономила 50 тысяч долларов, бросив работу и переехав в палатку

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Американка Кристина Блю сэкономила 48 тысяч долларов: она бросила работу и переехала жить с сыном в палатку.
Издание Daily Mail сообщает, что 41-летняя жительница Нью-Йорка в 2021 году вместе с 14-летним сыном и собаками захотела всё лето прожить в палатке на заднем дворе дома. Женщина бросила работу в такси и купила палатку.
Кристина Блю стала замечать, что с новым образом жизни тратится значительно меньше средств. Спустя 2 года женщина заявляет, что сэкономила 48 тысяч долларов. Она с сыном уже пожили в палатке в разных уголках США.
Электричество для палатки генерируется солнечной батареей. У Блю с сыном есть дровяная печь и запас газа. Внутри палатки размещены удобные кровати, рабочее место сына. Женщина теперь вяжет и делает вещи на заказ. Самой большой трудностью являются зимние снегопады. Приходится ночью счищать снег с крыши палатки, чтобы она не сложилась. Американка строит небольшую хижину на участке, где планирует жить в палатке постоянно.
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Кристина Блю стала замечать, что с новым образом жизни тратится значительно меньше средств. Спустя 2 года женщина заявляет, что сэкономила 48 тысяч долларов. Она с сыном уже пожили в палатке в разных уголках США.
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Мария Фирсова