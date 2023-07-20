Аналитики назвали самые популярные направления у россиян для летнего отдыха

Фото: iStock/yuliasverdlova
Аналитики перечислили туристические направления, которые чаще всего выбирают россияне для летнего отпуска в 2023 году. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования Яндекс Путешествий.
Отмечается, что самыми популярными странами среди россиян для отпусков заграницей стали Турция, Казахстан, Армения, Азербайджан и Узбекистан. Среди городов России отдыхающие отдают предпочтение Санкт-Петербургу, Сочи, Анапе, Геленджику, Москве и Владивостоку.
Читайте также:
Депутат Милонов рассказал, чего не хватает туристам в российских городах
«Победа» запускает прямые рейсы в Дубай из Волгограда
Туристы в Турции рассказали о способах защиты от аномальной жары
Диана Аванесян