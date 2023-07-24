Аналитики посчитали, во сколько обойдётся однодневная поездка для школьника

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Комитет по детскому и семейному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) и аналитики разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo выяснили, что средняя стоимость однодневной поездки для школьника составит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Об этом сообщает RT.
Также исследование показало, что туры стоимостью более 2 тыс. предлагают 30% туроператоров. А однодневные поездки, за которые родители заплатят менее 1 тыс. рублей, предлагают лишь 16% опрошенных.
Участники опроса отметили, что главными причинами, тормозящими развитие детского туризма, являются недостаточная совместная работа органов образования и туроператоров и предоставление путёвок недобросовестными и нелегальными работниками индустрии, передаёт RT.
72 % опрошенных считают, что детский туризм необходимо выделить в самостоятельный вид туризма – это позволит решить часть проблем. Также, по мнению 31% участников, это позволит обезопасить предоставление услуг в сфере детского туризма, а 28% уверены, что это поможет избавиться от нелегалов на рынке.
В проведённом опросе приняли участие 200 туроператоров из более чем 40 регионов России.
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Участники опроса отметили, что главными причинами, тормозящими развитие детского туризма, являются недостаточная совместная работа органов образования и туроператоров и предоставление путёвок недобросовестными и нелегальными работниками индустрии, передаёт RT.
В проведённом опросе приняли участие 200 туроператоров из более чем 40 регионов России.
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Анастасия Чинкова