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Ангола планирует отменить визы для россиян

Посол Тараров: Ангола планирует отменить визы для россиян
08 сентября 2023, 01:56
Фото: iStock/mirsad sarajlic

Фото: iStock/mirsad sarajlic

Посол РФ в Анголе Владимир Тараров заявил, что государство планирует ввести для российских граждан безвизовый режим. Об этом пишут «Известия».

«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и РФ, проходит межведомственное согласование. Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала», — цитирует издание слова собеседника.

Отмечается, что инициатива уже принята Советом министров — главным исполнительным органом республики.

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#страны
#законопроект
#рф
#россияне
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Вице-президент ВСС Кузнецов заявил о сложностях оформления страхового случая за рубежом
07 сентября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/Tatiana Terekhina

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов рассказал, что российские туристы всё чаще могут столкнуться с определёнными сложностями при оформлении страхового случая за рубежом.
«Есть сложности, связанные с объективными реалиями. Из-за меняющейся общественно-политической среды в ряде стран клиники отказались оказывать помощь по страховке гражданам, и требовали оплаты при оказании медпомощи, но потом эти расходы компенсировали, после возвращения в Россию. Еще бывают трудности, если человек не уточнил для себя, что конкретно покрывается страховой программой», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кузнецов.

Он уточнил, что страховкой покрываются те вещи, которые связаны с острым ухудшением состояния здоровья, при сохранении определенной ответственности на самом туристе.

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#помощь
#туристы
#страхование
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В Домодедове открывает свои двери обновленный Дворец культуры и спорта «Мир»
07 сентября 2023, 16:26

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

Во Дворце культуры и спорта «Мир» в городском округе Домодедово в рамках реализации задач Национального проекта «Культура» завершены основные работы I этапа капитального ремонта. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
10 сентября специалисты Дома культуры и спорта приглашают на День открытых дверей — свою работу потенциальным воспитанникам представят возобновленные 45 клубных формирований, в числе которых хореографическое, вокальное, театральное, цирковое, прикладного творчества, а также инструментальное направления.

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

«У нас запускается дом культуры после капитального ремонта, и начнут работать только клубные помещения. Большой концертный зал, универсальный зал и еще много других помещений находятся еще в ремонте. Часть из них будет сдана до конца текущего года, а большой концертный зал будет достраиваться до следующего года. Поэтому мы не делаем грандиозного открытия, мы провели 3 сентября день открытых дверей, а 10 уже будет донабор детей на своободные места», - отметила директор ДКиС«МИР» Екатерина Богданова.    

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

После завершения работ мощность секций и клубов обновленного ГДК увеличена кратно: здесь готовы принимать до 1 000 человек. Также в ближайшее время здесь расположится филиал № 33 Центральной детской библиотеки МБУ «ЦБС».

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»

«Реакция у жителей очень разная, кто-то рад, а кто-то и не понял, что наш ДК открылся. Раньше у нас был один большой зал вместимостью до 700 человек, и малый зал до 200 человек. Сейчас главная задача оснастить их современным оборудованием. Из нового, у нас при ДК был спортзал, сейчас он переформатирован в универсальный концертный зал, вместимостью до 400 человек. Это будет единственная площадка в муниципалитете, где мы сможем проводить различные конференции, семинары, будем эксплуатировать этот зал, как большой выставочный холл. Потому что у него большие панорамные окна и мы хотим их при необходимости закрывать шторами, создавать новое камерное пространство для проведения новых, интересных мероприятий. Это новшество для нашего города и Дворца культуры», - рассказала директор ДКиС «МИР» Екатерина Богданова.    

Фото: официальная станичка в соцсети ДКиС «Мир»
 
Занятия в клубах по интересам начнутся 11 сентября. Художественный руководитель Дворца культуры и спорта «Мир» — Снежана Михайловна Белохвостова, возглавляющая ДК более 13 лет, многолетний и добросовестный труд которой отмечен почетной грамотой Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

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Воробьёв: в Подмосковье летом состоялось около 300 крупных мероприятий. 

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#специалисты
#дома
#мир
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Турпром предупредил о растущей враждебности в популярных местах отдыха
06 сентября 2023, 21:18

Фото: istockphoto/nd3000

В популярных туристических местах набирают обороты демонстрации против приезжих. Враждебность по отношению к туристам нарастает во многих местах, которые люди традиционно выбирали для отдыха.
Именно так сейчас обстоят дела, например, в Испании и Италии, сообщает издание «Турпром.ру». Люди выходят на улицы с плакатами, на которых написано: «Нам не нужны туристы!». В европейской прессе уже появляются материалы, в которых утверждается, что, рассматривая данную неприятную тенденцию, туризм уже напуган.

Местные власти пытаются урезонить сограждан, отмечая, что, хотя реакция на чрезмерный поток приезжих вполне понятна и оправдана, это не должно перерастать в какую-то «туризмофобию». Например, на Канарских островах, где прошли демонстрации против приезжающих гостей, министр туризма Джессика де Леон призвала не демонизировать отдыхающих. Она сказала, что понимает местных жителей, которых беспокоит бесконечный поток посетителей, но это не должно превращаться в явный конфликт. Тем не менее, она с грустью констатировала, что проблема только обостряется.

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#туризм
#конфликт
#туристы
#министр
#люди
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Музей «Зоя» открывает необычную выставку к 80-летию окончания Сталинградской битвы
06 сентября 2023, 19:15

Фото: Минкульт МО

В музейном комплексе «Зоя» в Подмосковье 7 сентября откроется выставка «Победа будет за нами! Украденное солнце Сталинграда», приуроченная к 80-й годовщине со дня окончания Сталинградской битвы. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция расскажет истории женщин и детей, которые повлияли на победу в битве.
В первом зале посетители узнают о женщинах, усилия и жертвы которых сыграли важную роль в победе над фашистской Германией. Они поддерживали жизнь в городе. Экспозиция второго зала посвящена детям – участникам Сталинградской битвы. Многие из них, несмотря на юный возраст, работали на заводах, выступали в качестве связных, собирали продукты и одежду для фронта, помогали в госпиталях. 
«Выставка сделана с уникальной подачей. Через образы, даты и личные истории посетители познают историю этого великого сражения, великого противостояния нашего народа длиной в бесконечные 200 дней», – рассказала руководитель музейного комплекса «Зоя» Марина Роменская.
Посетители увидят личные вещи, фотографии, письма, дневники, песенники, благодаря которым узнают, что придавало молодым девушкам силы оставаться смелыми и самоотверженными, защищая Родину, товарищей и любимых. Также гости смогут посмотреть интерактивный фильм, в котором главные герои, мальчики и девочки, рассказывают, как каждый из них пережил самую сложную битву в той войне. 
 
Все истории основаны на реальных событиях.

Подробности можно узнать на сайте

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#великая отечественная война
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: в Подмосковье летом состоялось около 300 крупных мероприятий
06 сентября 2023, 12:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Минувшим летом в Подмосковье прошло порядка 300 крупных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги завершившегося в регионе летнего туристического сезона.
Он напомнил, что в каждом городском округе была подготовлена насыщенная программа мероприятий. Помимо традиционных крупных фестивалей, прошли новые, организованные Министерством культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Эти проекты объединили десятки тысяч музыкантов, артистов и танцоров.
«Мы стараемся всё время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне». А наши традиционные фестивали – Чайковского, «Лето. Музыка. Музей», «Джазовые сезоны», гастрономический – стали ещё популярнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тыся человек», – сказал Воробьёв.
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина стал одним из самых ярких дебютов лета. Он объединил тысячи молодых дарований. Выступления танцевальных коллективов были организованы на 30 сценических площадках. В конкурсной программе приняли участие почти 3 тыс человек. Только на гала-концерт в Пестовский парк Балашихи пришло свыше 12 тыс поклонников танцев, а за весь летний сезон гостями фестиваля стали около 100 тыс зрителей.
 
Ещё одно масштабное мероприятие, организованное в парках Подмосковья, – музыкальный фестиваль кавер-версий хитов «На одной волне». Каждые выходные популярные группы исполняли современные версии известных композиций. Концерты прошли в 25 городских округах, их посетили 35 тыс зрителей.
 
Также впервые прошли спектакли Московского областного государственного театра кукол. Они были показаны в рамках специального областного проекта «Театр кукол в парке», который охватил 11 городских округов. Представления увидели почти 3,5 тыся детей и взрослых.  
 
Всего за летний период подмосковные парки посетили 21,8 млн человек – на 2 млн больше, чем в прошлом году. А самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе – более 1,1 млн. 
 
В числе других значимых событий, проходивших с июня по август – V фестиваль «Фабрика Станиславского», IX международный театральный фестиваль «У Троицы», Пушкинский фестиваль «Арт Пикник», Международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского, VI Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», III Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ», IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны», концерты фестиваля «Новые имена» с участием Дениса Мацуева и XI Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне.
 
Также Воробьёв сообщил, что Московскую область этим летом посетили 7,9 млн туристов. 
 
Обо всех событиях в регионе можно узнать на главном туристическом портале Московской области. 
 
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#культура
#туризм
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
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Воробьёв: Московскую область летом посетили 7,9 млн туристов
06 сентября 2023, 12:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье прошедшим летом посетили 7,9 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги завершившегося в регионе летнего туристического сезона.
«Подмосковье наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом – один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам – кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше – в 2022-м было 7,6 млн, в этом – 7,9 млн», – сказал губернатор. 
Почти 1 млн любителей искусства за три летних месяца посетили музеи Подмосковья: государственные – более 610 тыс человек, муниципальные – свыше 370 тыс.
 
Обо всех событиях в регионе можно узнать на главном туристическом портале Московской области. ​

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#туризм
#туристы
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«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей
TravelLine: «Яндекс Путешествия» – самый популярный сервис у туристов
06 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/FTiare

Согласно данным платформы для гостиничного бизнеса TravelLine сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» стал лидером среди агрегаторов для поиска гостиниц летом 2023 года, обогнав ранее лидировавший Ostrovok.ru.
По сравнению с прошлогодними показателями за период июнь-август, сервис «Яндекс Путешествия» практически в два раза увеличил долю по бронированиям. Летом 2022 года она составляла 8,1%, а в этот же период текущего года – 15%.

Доля ранее лидировавшего агрегатора Ostrovok.ru в этом году составила 14,5%, поэтому он занял вторую строчку рейтинга.

Помимо указанных сервисов онлайн-бронирования гостиниц, в рейтинг вошли: Acase.ru (4,4%), Bronevik.ru (входит в МТС Travel) с долей в 4,4% и Zabroniryi.ru (3,9%).

В прошлом году замыкал пятёрку лидеров сервис OneTwoTrip с долей в 2,2%. Прошедшим летом его показатели опустились до 1,8%, поэтому он занял седьмое место топа.

При этом, после ухода из России сервиса онлайн-бронирования Booking.com, доля которого составляла 57%, отдыхающие стали предпочитать бронирование напрямую у гостиниц и отелей. В этом году таким способом воспользовались 44,3% российских туристов.

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#бронирование
#гостиницы
#сервис
#россияне
#туристы
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Росавиация: Россия и Мьянма спустя 30 лет возобновили авиасообщение
05 сентября 2023, 21:18

Фото: iStock/Sitikka

Первый за 30 лет самолёт из Мьянмы прибыл в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.
Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.

Авиасообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма было приостановлено 30 лет назад. Сейчас оно снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.

Ранее сообщалось, что авиасообщение после перерыва возобновлено с Кубой. Также планируется вновь осуществлять гражданские перелёты между Россией и Танзанией. 

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#авиасообщение
#самолёты
#россия
#рейсы
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В Талдоме проведут «Бобриный фест»
05 сентября 2023, 19:49

Фото: Istockphoto / Vladone

6 сентября в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдомском городском округе пройдёт фестиваль «Бобриный фест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это фестиваль творчества, на котором гости узнают об истории парка и о том, как он связан с бобром. На празднике состоится выставка трудовых достижений округа, будет представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств», – говорится в сообщении.
На фестивале также организуют тематические творческие площадки, мастер-классы, концертную и танцевальную программы. 


 
Фестиваль начнётся в 15 часов. Вход на него будет свободным. 
 
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#подмосковье
#московская область
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