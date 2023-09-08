Ангола планирует отменить визы для россиян

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Посол РФ в Анголе Владимир Тараров заявил, что государство планирует ввести для российских граждан безвизовый режим. Об этом пишут «Известия».
«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и РФ, проходит межведомственное согласование. Эта инициатива — прямое указание руководства страны. Такая мера им необходима для развития своего инвестиционного и туристического потенциала», — цитирует издание слова собеседника.
Отмечается, что инициатива уже принята Советом министров — главным исполнительным органом республики.
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