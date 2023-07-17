АТОР: Крым остается массовым направлением и примет до 4,5 миллиона туристов в 2023 году

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что Крым остается массовым направлением.
Он также отметил, по итогам этого года Крым примет около 4–4,5 миллионов туристов.
Ромашкин дополнил, что несмотря на все происходящие события, сезон туристического отдыха в Крыму продолжается.
Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.
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Ромашкин дополнил, что несмотря на все происходящие события, сезон туристического отдыха в Крыму продолжается.
«В Крыму планировали отдых люди, которые по-настоящему любят этот полуостров. Это люди, которые понимают те проблемы, с которыми столкнулся Крым», — пояснил вице-президент АТОР.
Напомним, ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что минувшей ночью, Крымский мост был атакован надводными БПЛА. В результате теракта, совершенного украинской стороной, погибли два человека, пострадала 14-летняя девочка. У подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.
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Екатерина Коршунова