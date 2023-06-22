АТОР: Туроператоры возвращают горящие туры в Турцию

Фото: iStock/9parusnikov
Туроператоры в России начали возвращать горящие туры в Турцию
В России туроператоры снова предлагают горящие туры в Турцию с дисконтом до 30%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию Туроператоров (АТОР).
Уточняется, что стоимость горящих туров на двоих в пятизвездочный отель начинается с 64 тысяч рублей. Аналогичные туры в Бодрум можно приобрести за 100 тысяч рублей, а недельный тур в Даламан в отель «четыре звезды» на двоих обойдется в 86 тысяч рублей.
Туроператоры предупредили, что популярные отели нужно бронировать заранее, так как за несколько недель до планируемого отпуска они могут оказаться «в стопе».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Китай предоставит безвизовый режим для российских туристов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Уточняется, что стоимость горящих туров на двоих в пятизвездочный отель начинается с 64 тысяч рублей. Аналогичные туры в Бодрум можно приобрести за 100 тысяч рублей, а недельный тур в Даламан в отель «четыре звезды» на двоих обойдется в 86 тысяч рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Китай предоставит безвизовый режим для российских туристов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян