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АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян

05 октября 2023, 00:17
Фото: iStock/Rainer Puster

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран предстоящей зимой станет на туристическом рынке прорывом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос среди представителей отрасли.
В публикации говорится, что после введения безвизового режима в Тегеран и ряд других иранских городов направится больше россиян, желающих посетить арабскую страну.

«Этой зимой Иран имеет все шансы устроить прорыв на туристическом рынке», - цитирует агентство слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна.


Существует ряд факторов, которые сделают Иран привлекательными для туристов - такие, как соглашение о групповом безвизе на туристов в составе группы от пяти до 50 гостей на срок до 15 дней и прямые рейсы в Тегеран.

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#рейсы
#иран
#туризм
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Дипломат Асадов назвал число российских туристов в Узбекистане
Посол Асадов: Число российских туристов в Узбекистане выросло почти вдвое
04 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/Anton Andreev

Российские туристы стали заметно чаще совершать поездки в Узбекистан. За первые шесть месяцев нынешнего года их количество увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом рассказал посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов. В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос именно за последние годы. Например, по итогам прошлого года количество туристов из России в республике увеличилось в три раза по сравнению с показателями 2021 года и достигло 567,7 тысячи человек. Это выше показателя 2019 года, до пандемии, когда в страну прибыли 450 тысяч гостей из России.

За первое полугодие 2023 года Узбекистан посетили 345 тысяч российских туристов. Это в 1,9 раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда число приехавших в страну граждан России составило 185,6 тысячи человек. Посол подчеркнул, что Узбекистан стал привлекательным туристическим маршрутом для россиян во многом благодаря безвизовому режиму и доступным авиаперелетам.

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#путешествия
#дипломат
#туристы
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Подмосковье участвует в Национальной гостиничной премии
04 октября 2023, 10:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек» Подмосковье представляет городской округ Коломна. Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.
Народное голосование продлится до 10 октября. Поддержать Коломну можно на сайте премии. Всего в Национальной гостиничной премии-2023 представлена 41 номинация.

Развитие туризма в городском округе Коломна сохраняет его индивидуальность. Благодаря этому гостей привлекает самобытность города. Коломенский кремль, 4 монастыря, множество памятников и музеев привлекают гостей своей самобытностью. 

 Стоит отметить, что за прошлый год культурно-массовые мероприятия в городском округе Коломна посетили боле 200 000 человек. 

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В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана»

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#кремль
#голосование
#коломна
#мероприятия
#развитие
#туризм
#подмосковье
#московская область
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В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана»
04 октября 2023, 10:28

Фото: Радио 1

4 октября в Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея».
Проект объединит 56 работ главных русских художников-пейзажистов —  учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других. Это первый большой проект Манежа после реставрации и первый, созданный в сотрудничестве с Русским музеем. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1
 
«Любой зритель найдет здесь произведения, которые он вспомнит. Будут открытия, воспоминания. Русские пейзажи нам близки с детства, мы можем этого не замечать, но это так. Миссия музея в том, чтобы из общих моментов в жизни открыть красоту окружающего нас мира», - рассказал Сергей Кривонденченков, куратор выставки, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея. 
Часть экспозиции будет посвящена Звенигороду в фотографиях и открытках рубежа XIX-XX вв., каким его видели художники, приезжавшие сюда на пленэр. Именно Алексей Саврасов был одним из первооткрывателей красот «Звенигородского Барбизона» — села Саввинская Слобода близ Звенигорода. Сюда по приглашению Саврасова приезжали его ученики Исаак Левитан и Константин Коровин, а позже и многие другие русские пейзажисты.

Фото: Радио 1
 
«У нас два зала, в первом рассказывается о самом городе, через великие имена, а во втором уже выставлены работы пейзажной живописи. Представлены наши лучшие художники, манеж был местом вдохновения для многих из них», - отметила Елена Кожевникова директор Звенигородского музея. 
Фото: Радио 1
 
Выставочное пространство обновленного здания делится на две части: постоянная экспозиция «От земли до неба», посвященная истории Звенигорода, и пространство для временных выставок. Постоянная экспозиция знакомит с историческим путём Звенигорода и территории, связанной с ним на протяжении нескольких столетий — Звенигородского княжества, уезда, района.
 
 «Звенигород древний город, именно поэтому сюда стоит приехать. Здесь в едино собрались искусство, культура, история и природа», -  поделилась Наталья Воркунова экскурсовод Звенигородского музея. 

Фото: Радио 1

Выставка будет проходить до 25 февраля 2024 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#выставки
#ученики
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Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре
OneTwoTrip: путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции
03 октября 2023, 02:29

Фото:istockphoto/Radevich Tatiana

Эксперты OneTwoTrip выяснили, куда семьи с детьми отправлялись в первый месяц осени для отдыха, передает РИА Новости. Анализируя информацию о бронировании отелей, в которых взрослые путешествовали с детьми, они пришли к следующим результатам. В этом году семьи все чаще выбирают Россию в качестве направления для отпуска: доля бронирований внутри страны выросла на 10,6 процента и достигла 82,3 процента.
Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи, на который приходилось 17 процентов бронирований. На втором месте оказалась Москва с 15 процентами, а следом за ней идет Санкт-Петербург с долей в 12 процентов.

В список самых востребованных городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.

Большинство семей провели отпуск в течение трех дней, что составило 76 процентов бронирований в сентябре. Каждый пятый турист останавливался на неделю, а три процента выбирали отпуск продолжительностью две недели.

Больше половины семей (55 процентов) выбирали отели без питания.

Среди зарубежных городов, которые семьи с детьми посещали в сентябре, наиболее популярным был Стамбул, второе и третье места заняли Дубай и Анталья.

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#краснодар
#турист
#ростов
#петербург
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Туроператоры рассказали, сколько стоит в октябре отдохнуть в Сочи
02 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto/saiko3p

Туристические тарифы сейчас на 20-40% ниже летних.
По прогнозам синоптиков, на черноморских курортах в октябре будет солнечно, температура комфортная ( 23-24 градусов).
 
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценил рост продаж Сочи примерно в 10% год к году. Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, утверждают представители туристических компаний. В большинстве отелей наблюдается сезонное снижение цен. Проживание может обойтись даже дешевле, чем сам перелет.
 
Например, по данным Coral Travel, тур на 7 ночей в бюджетном адлерском отеле с заездом 10 октября стоит от 13 тысяч рублей на двоих. Билеты из Москвы в Сочи и обратно продают за 22 тысячи на двоих.

Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Выяснилось, что более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.

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Тревел-блогершу удивило поведение итальянок

Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
 
#туризм
#сочи
#туристы
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Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
02 октября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/znm

Российский тревел-блогер предостерегает туристок от курения в Дагестане.
Российский путешественник рассказал в блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен», какие действия лучше не совершать в Дагестане.
 
В данном российском регионе, где местные жители преимущественно исповедуют ислам, не приветствуется распитие алкоголя. Выйти пьяным на люди считается верхом неприличия. Такое поведение вызовет осуждение.
 
Женщинам стоит воздержаться от курения в общественных местах. Это занятие считается неприличным для девушки.
 
Также дагестанцы негативно относятся к мату,  особенно в присутствии детей и женщин.

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Россияне назвали самый негостеприимный российский регион

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки
#туризм
#дагестан
#туристы
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Тревел-блогершу удивило поведение итальянок
01 октября 2023, 14:09

Фото: istockphoto/CentralITAlliance

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки.
Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен», пишет «Лента.Ру». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.
 
«Они без стыда и совести могут отчитать своего мужчину, поставить его на место. У нас другая культура и менталитет, согласно которому мужчина в семье главный»,- считает блогерша.
Также, по словам путешественницы, в Италии женщины привыкли обеспечивать себя сами, поэтому могут оскорбиться, если мужчина предложит оплатить счет. Также россиянка заметила, что  итальянки обычно покупают готовую еду или ужинают в ресторанах.
 
«Чтобы сэкономить время и получить удовольствие от еды, а не стоять у плиты полдня, а потом еще столько же, перемывая всю посуду», — объяснила путешественница.
Ранее россиянин, который живёт в США, рассказал об американках, не стесняющихся лишних килограммов. Мужчина рассказывает, что в США продвигают идеи бодипозитива и любви к себе.

«Поэтому американки отъедаются? Ведь тут есть все для размеров XXXXL: начиная от одежды и заканчивая работой моделью, кто-то же должен демонстрировать наряды на себе. Женщины с ожирением гордятся собой!»,—поражается мужчина.
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#туризм
#туристы
#женщины
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Люберцы приглашают гостей на выставку «Изобретения Леонардо да Винчи»
30 сентября 2023, 13:38

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Музейно-выставочный комплекс в Люберцах представляет выставку «Изобретения Леонардо да Винчи». В экспозиции представлено свыше 50 различных устройств, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.


Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Пятьсот лет назад не стало титана Эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи. Да Винчи всю свою жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими, не менее важными науками.

«Я бы не сказала, что очень часто к нам приезжают такие выставки, что придает нам уникальности. У нас в музее большие залы, поэтому небольшим выставкам сложно в комплексе расположить свои произведения, а вот таким крупным и интересным можно свободно поставить свои экспозиции», - отметила Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах. 

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи. Основой выставки является интерактивность. 

«В обычно музее нельзя прикасаться к предметам, а здесь каждый экспонат, наоборот просит, чтобы его покрутили и посмотрели, как он устроен. На некоторых экспонатах можно сидеть. Также, можно зайти в камеру обскура и своими глазами увидеть, как происходит эффект передающегося изображения. Здесь каждый экспонат, можно и нужно трогать», - рассказала Виктория.
Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

Представлено более пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, а также фоторепродукции картин великого мастера. Все экспонаты действующие и сопровождаются специальными пояснительными текстами и стендами с подборкой научных материалов, поэтому посетители могут путешествовать по залам самостоятельно. Выставка – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг. Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для размышлений.

«Мне самой эта выставка очень понравилась, мы же еще по ней экскурсии проводим и знаем много интересных нюансов про самого Леонардо и про его творчество. Она интересна не только детям, но и мужчинам, что очень необычно. К нам часто приходят семьями и вот эта выставка наибольший интерес вызывает у пап. И это здорово, что выставка Леонардо охватывает ту категорию людей, которые менее всего ходят в музей», - подчеркнула Виктория Фетисова, заведующая отделом развития музейно-выставочного комплекса в Люберцах. 

Фото: официальная страница «ВК» Люберецкого музейно-выставочного комплекса

 Выставка проходит 12 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#выставки
#люберцы
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Подмосковье возглавило рейтинг популярных направлений осеннего внутреннего туризма
29 сентября 2023, 21:01

Фото: Минкульт МО

Московскую область признали самым популярным направлением внутреннего туризма для нынешней осени 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Рейтинг составили эксперты агрегатора путешествий «Своё За городом» Россельхозбанка. В топ-5 направлений по количеству приобретённых туров на платформе вошли Московская область, Калмыкия, Челябинская, Свердловская и Владимирская области.
 
Отмечается, что самой большой популярностью среди туристов пользуются экскурсии-дегустации на фермах с местную продукцией. Помимо этого, пользователи платформы предпочитают такой формат путешествий, как «День на ферме». Они получают возможность испытать себя в роли фермера и познакомиться с производственными процессами. Третье место по популярности занимают мастер-классы.
 
По словам экспертов, популярность внутреннего туризма выросла по сравнению с прошлым годом. В этом году ожидается увеличение турпотока на 20%.

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