АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян

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Иран предстоящей зимой станет на туристическом рынке прорывом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос среди представителей отрасли.
В публикации говорится, что после введения безвизового режима в Тегеран и ряд других иранских городов направится больше россиян, желающих посетить арабскую страну.
Существует ряд факторов, которые сделают Иран привлекательными для туристов - такие, как соглашение о групповом безвизе на туристов в составе группы от пяти до 50 гостей на срок до 15 дней и прямые рейсы в Тегеран.
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«Этой зимой Иран имеет все шансы устроить прорыв на туристическом рынке», - цитирует агентство слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна.
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Диана Аванесян