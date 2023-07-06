Автоэксперт Зенкевич посоветовал отправиться на авто в путешествие по Волге

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Автоэксперт, ведущий авторубрики «Утро России» Иван Зенкевич посоветовал россиянам отправиться в путешествие на авто в направление по реке Волге вдоль Центральной России.
«Я бы посоветовал направления по Волге в Центральную Россию, поскольку туда ездят реже, чем, например, на юг летом. Для себя выделяю Астрахань и Владивосток, но во втором случае это подойдёт для тех, у кого много свободного времени», — отметил в беседе NEWS.ru Зенкевич.
При этом, юг России, в частности, курорты Краснодарского края, эксперт не рекомендовал, поскольку регион сейчас полностью забит туристами, к тому же в настоящее время он является не совсем безопасным.
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