Azur Air вывезет застрявших в Египте туристов в Москву с 12 по 30 сентября

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Авиакомпания Azur Air будет вывозить из Египта в Москву застрявших пассажиров из-за проблем у египетской авиакомпании Red Sea с 12 по 30 сентября.
Отмечается, что для этой цели будут задействованы самолеты Boeing 767. По информации авиакомпании, билеты на новые рейсы будут оформлены автоматически.
Напомним, египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября по причине «производственной необходимости».
По информации Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату полёта пассажирам, которые находятся в Москве, на более позднюю. Если пассажир решит отказаться от возможности перелета в более поздний срок, тогда авиаперевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме.
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Напомним, египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября по причине «производственной необходимости».
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Екатерина Коршунова